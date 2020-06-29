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腹泻为什么补充生理盐水？

尹茹

2020年06月29日08:33 来源：新华网

夏天到了，吃冰棍、喝冰镇饮料成了一种“享受”，不过贪嘴的后果就是腹泻，因此夏季也是腹泻高发季节。一般腹泻去医院就诊，医生会建议患者补充生理盐水，这是为什么呢？

腹泻会大量消耗人体的水分和热量，导致低钠、低钾等电解质失调。这种情况下，人体的内环境就会打破。内环境是血液、组织液和淋巴通过动态的有机联系，共同构成机体内细胞生活的直接环境。虽然人体有维持稳态的调节能力，但是当外界环境变化过于剧烈或人体自身的调节功能出现障碍时，内环境稳态就会遭到破坏。

在组成细胞外液的各种无机盐离子中，钠离子和氯离子占很大的比重，而生理盐水的主要成分是0.9%的氯化钠溶液，在腹泻时生理盐水可以很好地补充人体流失的电解质。除此之外，医生还会建议腹泻患者回家之后饮用糖盐水，对缓解腹泻也有很好的辅助作用。

在日常生活中，关于腹泻有两点需要注意的事项。第一点是腹泻时千万不要大量饮用白开水。大量补水会稀释人体血液，电解质又无法从白开水中得到补充，会导致体内的电解质紊乱更加严重，进而有可能会引发惊厥、心律失常或昏迷，这也是腹泻脱水时要补充生理盐水的原因之一。第二点是腹泻的时候也要进食。如果此时不及时补充能量，腹泻患者会产生虚脱等症状，当然进食要尽量选择一些如面汤、米汤等比较清淡的流食。

腹泻会根据严重程度分为急性和慢性腹泻。急性腹泻发病急剧，病程在2到3周之内；慢性腹泻的病程一般是2个月以上或2到4周内的复发性腹泻。两者发病的原因不相同，如果出现腹泻症状时千万不要掉以轻心，一定要及时去医院就诊。

本文由重庆市巫溪县人民医院王学敏执业医师审核把关。

(责编：许心怡、崔元苑)


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