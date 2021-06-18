直播预告：奚桓谈“积极建设国家医学中心 不断满足人民健康需求”

日前，人民网·人民健康推出《领航者说——人民医者致敬建党百年》系列访谈节目，邀请全国各地的公立医院相关负责人，围绕我国公立医院的发展、城市医联体建设、互联网医院建设、公立医院绩效考核、国家医学中心建设、区域医疗中心建设、研究型医院建设、公立医院党建等主题，结合实际工作，与网友进行交流。

6月21日上午10：00，北京医院党委书记、常务副院长奚桓将做客演播室，以“积极建设国家医学中心 不断满足人民健康需求”为题进行访谈。欢迎收看！

专家简介

奚桓，主任医师，北京医院党委书记、常务副院长；北京医院老年医学和全科医学中心主任，硕士研究生导师。

社会兼职：中国医师协会常务理事，中国医师协会老年医学科医师分会会长；中华医学会理事，中华医学会全科医学分会常委；中华医学会老年医学分会中国老年医学中心联盟常委；中国老年学和老年医学学会老年病学分会副会长；中国医院协会医疗质量管理专业委员会副主任委员；北京医师协会老年医学专科医师分会副会长；北京医学会全科医学分会副主任委员；北京医学会老年医学分会常委；中国老年护理联盟理事长等。

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