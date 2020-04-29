北京医院常务副院长奚桓：医疗队采取四举措救治老年患者

人民网北京4月29日电（董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，北京医院常务副院长奚桓表示介绍了医疗队在老年重症患者救治方面采取的特色措施。

奚桓表示，北京医院作为国家老年医学中心，老年医学是临床和科研的重点。首先，在长期的日常医疗工作中，已形优秀的老年医学工作团队和理念。所以在组建第二批医疗队时，根据前方回传的信息与疫情发展情况，及时组建了包括13个临床科室、40多个护理单元在内的一个多学科团队。

“其次，多学科的团队专家到前线后，结合实际情况，建立了联合会诊查房机制，让病区内外、医院和驻地能够实时有机结合在一起，各专业专家都能够充分发挥出作用。”奚桓说。

“第三是影像学专家通过梳理患者的影像资料，在病情变化过程中，对医生细致观察病情变化起到很大作用。”奚桓还提出，在出院诊断标准方面，严格把握出院指征，将核酸检测与胸部影像CT检测，结合临床情况、其他疾病治疗情况进行联合讨论后，让出院患者能够真正达到标准痊愈出院。

“最后，由于老年人多重疾病集于一身，在日常医疗过程中用药较多，所以要关注联合多重用药问题。”奚桓表示，在这次新冠患者救治过程中，一个极其深刻的体会是用药用减法，不用简单的加法。对老年重症患者不但要治急，还要管慢，基础性疾病要治疗，器官功能也要维护，还要为他们补充营养，提高免疫力。

此外，在对老年人心理的关怀方面，奚桓表示，患者的不同情况，提醒医务人员在护理中要更多加大人文关怀分量，采取一些既简单还能增强患者信心的方式，让患者不再惧怕疾病。同时，医患并肩协同作战也起到了很好作用。