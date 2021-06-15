料理包制餐是方便还是“没锅气” 你接受还是反对？

料理包来了，你吃吗？

“餐饮开店省时省力更省心”“无需大厨，3分钟快速出餐”“无烟厨房，干净卫生”……近年来，由于外卖行业飞速发展以及懒于做饭的年轻一代逐渐成为厨房主力军等原因，涵盖各种中西菜肴、主食等食品的料理包，受到市场追捧。

风口之下，对待料理包，有人接受，有人反对。

“我一直以为店里卖的都是现做的”

南宁某高校大三学生小陈喜欢吃一个档口的可乐鸡翅饭。不过，有同学告诉她，“这家店其实不是现做的，我看见过他们把加热后的料理包剪开，倒在饭上。”对此，小陈感到很吃惊，“我一直以为店里卖的都是现做的。”

“现在大家在外面点餐，可能10份里面就有5~6份是料理包做的。”福建一家料理包企业的高管何先生告诉《工人日报》记者，料理包是成品、半成品菜，主要分为冷冻料理包和常温料理包。冷冻料理包采用急速冷冻的方式处理食物，需放置于-18℃下的低温条件贮存。而常温料理包食物经过高温杀菌工艺可以在常温下保存。

“我个人觉得用料理包最不好的一点是它保障不了食物的‘风味’。”南宁市民李先生认为，为了保障质量和口味，料理包里面可能会含有添加剂。不少消费者和他一样，认为商家用料理包制餐“没锅气”。

南宁的梁小姐却会主动从电商平台上购买料理包来食用，“加热起来也挺方便的，我觉得吃着还不错。”

记者在某电商平台以“料理包”为关键词进行搜索，找到相关店铺10万余家。这些店铺大多销售盖浇饭、卤肉饭等各种口味的料理包，单包价格一般不超过10元，保质期3个月至一年半不等。

一些商家不会主动告知消费者使用料理包

记者近日前往某连锁品牌餐饮的两家加盟店走访，并在其中一家亲眼看到店员剪开加热后的料理包。记者询问店员是否使用料理包制餐时，一位店员称，“这个事情我不是很清楚。”该连锁品牌的资料明确显示，使用料理包制餐。

有业内人士认为，由于近些年频发的劣质料理包事件以及传统餐饮习惯的影响，无论是商家还是消费者或多或少对料理包心存芥蒂。一些商家并不会主动告知消费者使用料理包，而不少消费者一听到料理包，就不由地想到“不安全”“没营养”。

“我们不敢说料理包这个行业都是好的，黑作坊也可能存在。”何先生认为，正规的料理包工厂的卫生状况可能比一些现炒餐厅的好，“我们工厂工作人员进车间要经过四五道消毒工序”。

广西大学博士研究生导师、广西食品安全专家委员会专家刘小玲指出，从营养的角度，食品的营养成分和原料来源、加工方式都有关系，不同食品以及不同的营养素的变化规律并不一致，不能简单地说现炒更营养。

针对餐品安全问题，业内人士认为，消费者通过网上订餐可能会订到小作坊用料理包加热后的产品，而这些小作坊加工中可能存在加热不当、保存不当、卫生条件差等安全问题，“只有商家自身的安全意识提高和国家对此加强监管，才能消除这种问题。”

预制菜市场相当大

新思界产业研究中心发布的《2020-2024年中国料理包市场可行性研究报告》指出，2019年，我国料理包行业市场规模达到71.1亿元。国海证券的研究报告则显示，我国目前的预制菜市场存量约为3000亿元，未来6~7年市场规模有望达到万亿元。

面对如此火爆的情况，刘小玲分析说，传统餐饮的买菜、做饭和加工方式，存在成本高、风险难把控的问题。生产者采取食品生产许可的准入模式及市场监管方式，在中央厨房制作餐品、集中配送，是实现餐饮或食堂标准化、提升产品安全性、提高效能的一种方式和趋势。

对于餐饮店而言，料理包可以减少后厨洗菜切菜等步骤，提高上菜速度，减少门店垃圾处理成本，方便管理后厨。

何先生表示，现在很多年轻人对料理包接受度越来越高，预制菜肴的发展是时代趋势。

而另有业内人士认为，在越来越快的生活节奏中，预制菜有相当大的市场，但并不会成为主流，人们吃饭不光为填饱肚子，还追求味道、环境、体验等。（庞慧敏）