国家卫健委：6月14日新增新冠肺炎确诊病例20例 其中本土病例2例

人民网北京6月15日电 （记者孙红丽）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至6月14日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。6月14日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例20例，其中境外输入病例18例（广东8例，上海5例，北京1例，浙江1例，福建1例，四川1例，云南1例），本土病例2例（均在广东）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例8例，解除医学观察的密切接触者730人，重症病例较前一日增加1例。

境外输入现有确诊病例332例（其中重症病例3例），现有疑似病例2例。累计确诊病例6293例，累计治愈出院病例5961例，无死亡病例。

截至6月14日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例483例（其中重症病例14例），累计治愈出院病例86352例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例91471例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者1041719人，尚在医学观察的密切接触者14588人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者25例，其中境外输入24例，本土1例（在浙江）；当日转为确诊病例1例（为境外输入）；当日解除医学观察11例（境外输入10例）；尚在医学观察的无症状感染者404例（境外输入382例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例25036例。其中，香港特别行政区11878例（出院11600例，死亡210例），澳门特别行政区52例（出院51例），台湾地区13106例（出院1133例，死亡452例）。