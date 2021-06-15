助力提升医疗服务能力 湖北卫生健康系统代表团走进新疆博州

日前，为提升当地医疗服务能力，湖北卫生健康系统代表团深入新疆博尔塔拉蒙古自治州（以下简称博州），推进与该地对口援助的相关工作。

6月12日，国家卫健委能力建设和继续教育中心麻醉学科临床能力规范化培训第一期培训班在新疆博尔塔拉蒙古自治州人民医院（以下简称博州人民医院）开班。据了解，该培训班邀请了国内医学界的多名专家，对B超可视化技术培训项目进行针对性、系统化的辅导。同时，麻醉专委会还向博州人民医院、阿拉山口市人民医院等医院捐赠了B超和监护仪等医疗设备。

对此，国家卫健委能力建设和继续教育中心麻醉学专委会主任姚尚龙表示：“麻醉学不仅要关注病人是否能够正常被麻醉并且能够顺利醒来，还要关注麻醉如何减少病人并发症和死亡率等。同时，培训后既要进行考核，也要进行跟踪，确认被培训者是否能够胜任这一工作。”

此外，博州人民医院卒中中心对口帮扶签约协议暨武大口腔医院医联体单位揭牌仪式也于同期举行，通过建立疑难病例会诊、病例讨论和远程会诊的工作机制和信息平台，在口腔医疗技术、预防保健、科研教学等方面，对博州人民医院进行帮扶。

仪式结束后，湖北省卫健委党组成员、副主任张定宇在与参会医生交流医疗相关技术与心得，向年轻医生团队们传授经验时表示：“此次培训有助于提升全州基层同志在麻醉学科临床的两项核心能力，即气道管理能力和手术期的超声应用能力。通过我们的这种‘组团式’援疆，和举办能力提升培训班的活动，可以进一步提升当地医务人员的医疗技术水平和服务能力。”