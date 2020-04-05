昨天，在国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委新闻发言人米锋介绍，4月3日零时至24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例19例，新增无症状感染者64例。当天，全国现有本土确诊病例降至900例以下，无现有本土疑似病例；湖北除武汉外，连续30天无本土新增确诊病例。

发布会开始，米锋以“清明思亲怀故人，悲歌声里奠忠魂”开场，向抗击新冠肺炎疫情斗争牺牲烈士和逝世同胞，致以最深切的哀悼，他说：“愿英雄走好，逝者安息；浩气长存，家国永念。愿生者奋进，守望相助，举国同心，人民安康。”

依据最新疫情数据，4月3日零时至24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例19例，其中18例为境外输入病例，1例为本土病例，为湖北病例；新增死亡病例4例；新增疑似病例11例，均为境外输入病例。当日，湖北新增确诊病例1例，为武汉病例，新增治愈出院病例150例，新增死亡病例4例，现有确诊病例834例；无新增疑似病例，无现有疑似病例。

目前，境外输入现有确诊病例698例，含重症病例17例，现有疑似病例114例；累计确诊病例888例，累计治愈出院病例190例，累计死亡病例0例。

4月3日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者64例，其中境外输入无症状感染者26例；当日转为确诊病例3例，其中境外输入2例；当日解除医学观察58例，其中境外输入6例；尚在医学观察无症状感染者1030例，其中境外输入239例。

米锋透露，4月3日，全国现有本土确诊病例降至900例以下，无现有本土疑似病例；湖北除武汉外，连续30天无本土新增确诊病例。全球疫情呈暴发增长态势，我国防输入压力持续加大。当前低风险地区正在推进生产生活秩序全面恢复，要继续严格控制人员聚集，加强重点人员防护。（记者 任敏 刘欢）