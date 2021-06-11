直播预告：肺结节·理性看待 合理治疗

很多人在体检的过程中发现肺部出现了结节，有这种情况要采取合理的应对措施，否则可能会影响健康。那么，检查出了肺结节该怎么办？首先，应该了解肺结节的所处位置、大小以及性质，然后结合下一步的检查来大致了解肺结节的相关信息。

6月15日14:00-15:00，“人民好医生”客户端将邀请首都医科大学附属北京胸科医院医学影像科主任侯代伦和首都医科大学附属北京友谊医院胸外科副主任崔永进行视频直播，结合肺部结节诊疗的特点，科普相关的治疗及日常管理，千万不要错过。

专家简介：

侯代伦，首都医科大学附属北京胸科医院医学影像科主任，医学博士，主任医师。中华医学会结核病学分会影像专业委员会主任委员，中华医学会结核病学分会第十七届委员会委员，北京医学会放射学分会委员兼感染组副组长，中国防痨协会影像学专业委员会秘书长，中国抗癌协会肿瘤诊断专业委员会委员。主编《结核病影像学诊断基础》《胸部影像病例讨论实录》《结核病影像学》，主持编写《颅内结核影像学分型专家共识》，参编《中国结核病学年鉴》。

擅长：结核病与胸部疾病影像诊断与鉴别；肺小结节诊断与鉴别；CT引导下胸部肿瘤微创介入诊疗。

崔永，首都医科大学附属北京友谊医院胸外科副主任（主持工作）、医学博士、主任医师。中国医学基金会胸外科专家委员会副主任委员兼副秘书长，中国医师协会胸外科医师分会首届青委会副主任委员，快速康复专家委员会委员，中华医学会北京市分会胸外科专业委员首届青委会副主任委员。首都医科大学肿瘤学系肺癌青年学组组长。《中国肿瘤外科杂志》编委，《中国肺癌杂志》《中国胸心血管外科临床杂志》青年编委，JTD、Thoracic Cancer、癌症、肿瘤防治研究、中华临床医师杂志、中国医学科学院学报、中国组织工程研究等杂志审稿专家。主持北京市自然科学基金等多项科研课题，以第一作者或通讯作者发表SCI论文20余篇，核心期刊论文30余篇。

擅长：肺癌、食管癌的微创外科治疗，肺结节外科诊疗，胸外科加速康复。

肺部结节哪些情况需要警惕？

1、生长速度快的结节

生长速度特别快的结节，通常是良性。常见包括各种感染或过敏性肺炎。生长速度特别慢的，或者多年不生长的也常为良性，包括良性肿瘤、错构瘤、机化性肺炎等。生长速度比较快的，要高度警惕是否是恶性结节，可能在不到几个月的时间体积就会翻倍。有这种情况需要警惕，需及时找专业医生来判断是否需要手术处理。

2、形状特殊的结节

肺良性的肿瘤性质稳定，通过影像观察可以发现其边缘清晰。恶性肿瘤在影像学上一般边缘模糊，也不规则，还有特殊的形状产生。

3、体积大的结节

一般而言，肺结节的体积越大，恶性的可能性越高。如果观察到结节的体积过大，或者局部已经出现了压迫或者继发性症状，应该马上处理。

如何收看直播：

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