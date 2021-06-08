【直播预告】中国女性宫颈健康促进计划——关爱女性健康：宫颈癌防治行动

宫颈癌作为妇科常见恶性肿瘤之一，其发病率和死亡率都不容乐观。针对宫颈癌可以“预防”的特点，中国妇女发展基金会开展了“中国女性宫颈健康促进计划”项目，旨在通过丰富多彩的宫颈健康宣教活动，宣传和倡导广大女性关爱自身健康，远离疾病困扰。

6月9日16:00至17:00，人民日报社旗下新媒体平台“人民好医生”将邀请原卫生部副部长、心系系列活动专家委员会主任委员曹泽毅、中国妇女发展基金会副秘书长董葵、北京大学第一医院研究员赵更力、北京妇产医院妇科肿瘤科副主任徐小红做客演播室，为大众普及宫颈癌相关科普知识。

专家介绍：

曹泽毅，博士生导师。曾任华西医科大学校长、卫生部副部长、中华医学会常务副会长、中华医学会妇产学分会主任委员、中华医学会妇科肿瘤学分会主任委员，现任中国宫颈癌防治工程组委会主任、中国宫颈癌防治研究协作组副组长、中国医科大学航空总医院名誉院长。

董葵，中国妇女发展基金会副秘书长。2006年5月进入全国妇联办公厅，先后任调研室副调研员，调研二处调研员、处长，秘书处处长，多年深度参与妇女工作领域调查研究、政策研究和理论研究，为高层决策担当参谋助手。2019年5月任中国妇女发展基金会副秘书长。

赵更力，北京大学第一医院研究员、硕士研究生导师，WHO妇儿保健研究培训合作中心原主任，中华预防医学会妇女保健分会副主任委员兼秘书长，中国妇幼保健协会常务理事、妇幼心理健康专业委员会副主任委员、妇幼健康研究会常务理事宫颈癌防控专业委员会副主任委员。

徐小红，首都医科大学附属北京妇产医院妇科肿瘤科副主任、主任医师。

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