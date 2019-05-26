人工智能带来新思路 给宫颈癌筛查装上AI眼睛

“AI真正能发挥作用的地方在基层。”在5月22日召开的腾讯全球数字生态大会智慧医疗分论坛上，中国医学科学院肿瘤医院乔友林教授发出了这样的感慨。而他正在推动的将人工智能（AI）引入宫颈癌早期筛查，正是希望通过利用AI技术进行阴道镜下癌前病变的辅助判读，让广大基层患者和医院获益。

“关键一步”受阻

作为女性生殖系统患病率最高的恶性肿瘤，宫颈癌位居全球女性癌症死因的第4位，是我国女性生殖道的第二大恶性肿瘤，严重危害女性健康。2015年，全球约有56.1万例宫颈癌新发病例，超过85%的发生在发展中国家；而我国约有10万名女性被诊断为宫颈癌，占全球新发病例数的近20%，其中超过3万例死亡。

数据显示，我国大陆地区自20世纪50年代末开始开展宫颈癌普查工作，宫颈癌的死亡率由70年代末的10.7/10万下降至90年代末的3.89/10万，取得了显著成效。可见，严格的筛查可以有效预防宫颈癌。

乔友林表示，宫颈癌筛查目前采用的是“三阶梯”法：HPV检测或宫颈脱落细胞学初筛（TCT或巴氏涂片）、初筛阳性者的阴道镜检查与活检、宫颈病理确诊，三个阶梯逐步推进。

具体而言，医生会先进行HPV病毒等高敏感度初筛检测，随后将筛查阳性者转诊到阴道镜检查的环节，根据检查结果，医生会决定是否进行病理学的活检——这是最后一道关卡，是宫颈癌最终诊断的金标准。

显然，阴道镜检查是“关键一步”，将很大程度上影响医生最终是否需要活检与取活检位置的确定。

然而，这“关键一步”，在基层走得并不顺畅。乔友林表示，阴道镜检查技术对医生的主观经验十分依赖，尤其在基层地区，宫颈病灶复杂程度高、阴道镜医生稀缺、医疗水平参差不齐，导致漏诊、误诊的情况时有发生，严重影响宫颈癌的筛查和预防效果。“一旦医生出现阴道镜误判，会直接耽误很多患者在癌变前期或早期癌变阶段获得及时诊疗。”

人工智能带来新思路

AI技术的出现，让乔友林有了新的破题思路。在他看来，AI将是基层开展癌症早筛和预防的重要抓手，它所提供的辅助诊断系统能帮助基层医生打通宫颈癌筛查链条的“最后一公里”。

因此，当腾讯觅影找到乔友林时，他们很快达成一致，共同推进宫颈癌筛查AI电子阴道镜辅助诊断系统的研究，通过AI技术进行阴道镜下癌前病变的辅助判读，提高检查的准确率。

腾讯优图实验室医疗AI总监郑冶枫介绍，这套电子阴道镜辅助诊断系统通过模拟医生阴道镜检查过程，主要解决医生在诊断宫颈癌与癌前病变时的两大问题：宫颈转化区的位置类型，以及病变位置的识别。因为这两个问题让医生无法可靠地通过阴道镜确定精准活检位置。“首先是要通过辅助系统告诉医生，这个病人到底需不需要做活检。”乔友林说，“据了解，目前这套系统的准确率已经能达到85%以上。”

最理想是融入“云诊断”

“基层医生利用这一辅诊系统，可以上传电子阴道镜图像，让系统在几十秒内智能判别病变结果。”乔友林说，“系统不但可以帮助医生诊断受检者有无宫颈癌变，还能利用算法，使宫颈活检更具目的性，减少不必要的活检。”

“（AI可以告诉医生）这个病变在哪里，打一个叉，在哪个地方下钳子，不能乱取活检，也不能漏掉一个病变。在AI的帮助下判别哪些需随访，哪些要活检，这是我们的主要目标。”乔友林说。

但在他看来，这套系统最理想的用途，是在网络“云端”提供人工智能辅助诊断。“现在仍有很多基层妇幼保健院，没有能力购买一个本地的服务器系统，所以只要有WiFi，就可以把他们做阴道镜检查采集的几张图传上去，AI云进行分析处理，10秒钟就可以把结果传回来，可以告诉操作阴道镜的医生在哪里取活检。”乔友林说，“这样不管在边远山区，还是在大漠深处，我们都可以通过一套很好的诊断系统，不让病人错过诊断。”