宫颈炎会不会变成宫颈癌
吴科
湖北读者郑女士问：我最近发现自己的白带变多了，还有点发黄，很像网上说的宫颈炎。请问宫颈炎难治吗，有没有可能变成癌症？
重庆大学附属肿瘤医院妇科肿瘤中心博士吴科解答：首先要强调一点，不可通过网上查询自我诊断任何疾病，如果有身体不适，应当到医院进行详细检查，由医生判断。宫颈炎主要包括急性宫颈炎和慢性宫颈炎，急性宫颈炎主要由感染引起，例如沙眼衣原体、淋病奈瑟球菌等感染，只要抗感染治疗即可；慢性宫颈炎的概念则已经有些过时了，“宫颈糜烂”“宫颈肥大”等所谓的“慢性宫颈炎”大部分都是宫颈的正常结构，不需要治疗，也不会变成癌。现在的共识是，过去仅凭医生肉眼看到的宫颈糜烂面，实际上是正常的宫颈柱状上皮，并非炎症。这一点弄清楚了，“宫颈炎很容易变成宫颈癌”的说法就不攻自破了。此外，宫颈癌与炎症的关系其实也不密切，而是由高危型人乳头瘤病毒（HPV病毒）感染引起，数据显示，90％以上的宫颈癌患者都有高危型HPV病毒的持续感染。
要预防宫颈癌，不应对所谓的“炎症”疑神疑鬼，而是定期做妇科体检。妇科体检时，需要进行宫颈细胞学检查和HPV病毒检查，然后根据其结果决定是否做阴道镜检查。这一系列检查有助于及时发现宫颈的癌前病变，阻断宫颈癌进程，从而达到预防的目的。目前认为，凡是有过性生活的女性，不论现在有没有性生活，都应该到正规医院做宫颈防癌筛查。▲
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