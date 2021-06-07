如何纠正医药购销领域不正之风？国家卫健委回应

人民网北京6月7日电 （记者孙红丽）国务院办公厅日前印发了《关于推动公立医院高质量发展的意见》（以下简称《意见》）。今日，在国新办举行的国务院政策例行吹风会上，国家卫生健康委副主任李斌表示，纠正医药购销领域不正之风，是多部门共同开展的一项工作。国家卫生健康委就是在医疗服务中通过加强医院管理，采取综合措施，来有效解决这个问题。

国家卫生健康委医政医管局局长焦雅辉表示，《意见》的出台对于纠正医药购销领域的不正之风会起到积极作用。

焦雅辉表示，在医药购销领域一直采取的是“纠建并举”的举措。一是通过薪酬制度的改革体现医务人员的技术劳务价值，让他们能够有阳光、体面的收入；二是建设以患者需求为导向的医院文化，通过规范行为来遏制医药购销领域不正之风；三是加强医患的沟通和交流，维护患者的基本健康权益，通过增进医患沟通交流来促进医患的信任和理解；四是要在全社会营造“尊医重卫”的良好氛围，建立相应的规章制度，从正面来遏制医药购销领域的不正之风。

焦雅辉介绍，纠正不正之风领域有一个多部门组成的部际联席会议机制，通过每年开展大型医院巡查等，发现了一些在医药购销领域不正之风的典型案例，这些典型案例一方面将会同有关部门依法依规予以严肃查处，另外对一些典型案件也加大了曝光力度，通过每年通报这些典型案件，起到举一反三、引以为戒的作用。

“‘十四五’期间，公立医院的高质量发展，纠正不正之风是应有之义，希望通过综合的举措能够进一步营造医疗卫生行业风清气正的执业环境。”焦雅辉说。