国家卫健委：与世卫组织紧密沟通 强化全球技术协作

人民网北京3月5日电 （刘卿）今日，国新办就抗击疫情国际合作有关情况举行新闻发布会，国家卫生健康委员会副主任曾益新参加本次发布会并答记者问。曾益新表示，国家卫健委将与世界卫生组织保持紧密沟通，与国际社会分享防疫经验与信息，强化全球技术协作。

就目前国家卫健委主要的工作内容，曾益新介绍，自新冠肺炎疫情发生以来，国家卫生健康委积极多方沟通协调，凝聚全球团结共识，包括接待世界卫生组织总干事谭德塞等访华，安排中国世卫组织联合专家考察组到北京、广东等地实地调研，与世卫组织等国际和地区组织、相关国家卫生部门负责人多次通信等；分享疫情相关信息，强化全球技术协作，通过专家研讨和远程会议等多种方式开展技术交流，分享中国有关实验室检测、流行病学调查、临床诊疗等防控经验和方案。

“中国-世卫组织联合专家考察组来我国考察，对国际社会如何借鉴中国防控经验提出建设性建议，对国际社会准确了解、认识中国的防控措施起到很大帮助。”曾益新说，世卫组织在疫情防控中起到重要的指导、协调作用，国家卫健委将继续与世卫组织保持紧密沟通，并推荐中国有关机构成为世卫组织新冠病毒监测参比实验室，推动我国科研单位和科学家参加世卫组织牵头的国际科研合作，为受疫情影响的国家提供技术支持。

曾益新表示，疫情发生以来，国家卫健委与世界卫生组织、欧盟、非盟、加共体、东盟等组织和有关国家建立密切技术沟通机制，下一步，国家卫健委将继续向国际和地区组织、相关国家提供中国疫情防控和诊疗技术指南更新版；继续通过视频会、电话会等形式，支持防控和临床等中外专家交流，分享防控和诊疗技术；支持中国红十字会、中国疾控中心等国内公卫、医疗单位专家组，与相关国家技术机构合作交流，沟通疫情信息和防控经验，开展专业技术培训。

曾益新说，国家卫健委将根据《国际卫生条例》以及与有关国家卫生合作协议，同世卫组织开展有效合作，同国际社会分享防疫经验与信息，协调防控措施。

“一方面防止疫情输入，另一方面向其他出现疫情扩散的国家和地区提供我们力所能及的支持，发挥负责任大国作用，推动构建人类命运共同体，共同维护地区和全球公共卫生安全。”曾益新说。