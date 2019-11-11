第22届全国医药卫生行业人才招聘会杭州站顺利召开
2019年11月10日，由国家卫生健康委人才交流服务中心（以下简称人才中心）、浙江省卫生健康委员会主办，北京卫人人力资源开发有限公司、浙江省医学科技教育发展中心承办的长三角地区卫生健康人才交流会暨第22届全国医药卫生行业人才招聘会和浙江省第二届卫生人才招聘会在杭州顺利举行。
作为第22届全国医药卫生行业人才招聘会的首场现场招聘活动，杭州场招聘会吸引了众多应聘者，包含各类卫生专业技术人员、管理人员和医药院校毕业生等。参展单位共300余家，以浙江省为中心，辐射汇聚了来自全国各地的医疗机构、医药院校和企业，共提供了1.5万多个招聘岗位。此外，为促进西部人才交流和落实援疆工作计划，招聘会还采用网络招聘和现场招聘相结合的方式，为西藏自治区、新疆维吾尔自治区、青海省的医疗机构搭建了供需见面的平台。
据了解，今年上海浦东，江苏无锡，浙江湖州、嘉兴，山东济南及甘肃等省市都以“组团式”方式参会，部分参展单位的主要负责人和人力资源部门管理人员亲临现场，招聘双方达成一致即可现场签约，体现了现场招聘会便捷交流、高效务实的特点，成为本届招聘会的一大亮点。打造医学高峰和服务基层也是本次招聘会的亮点，高层次人才专区和县域医共体等特色展位前，共计划招聘2400位卫生人才。截至上午10点已收取简历100余份。据统计，招聘会现场达成意向或签约达上千人,其中不少参展单位推出的岗位在此次招聘会中全部招满。
据悉，第22届全国医药卫生行业人才招聘会将陆续在11月16日和12月7日分别在广州和天津举行。欢迎广大医学院毕业生和医药行业卫生人才踊跃报名参加。
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