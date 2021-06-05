第26个全国“爱眼日”：80%的眼病可防可治可控

人民网北京6月5日电 （记者乔业琼）眼健康涉及全年龄段人群的全生命周期，包括盲在内的视觉损伤，严重影响人们的身心健康和生活质量。6月6日是第26个全国“爱眼日”，为提高公众对眼健康的重视程度，人民网专访北京大学第一医院眼科中心主任医师才瑜，为广大网友分享眼健康的相关知识。

才瑜介绍说，随着人口老龄化加剧，人们生活方式改变，高度近视引发的眼底病变、年龄相关性眼病凸显，是我国当前主要的致盲眼病。

“不良生活习惯对眼健康的影响非常大，其中最常见的就是过度使用电子产品。由于长时间注视屏幕，眨眼次数减少，极易造成干眼症。”才瑜表示，尤其是在夜间黑暗环境下，长时间低头看手机，极易造成近视，特别是老年人还可能会引起急性发作青光眼。

才瑜进一步分析说，受疫情的影响，青少年上网课、看屏幕的时间明显增多，近视的发病率相对增加，并且有提早的迹象。在低年龄阶段发生近视眼的孩子，更容易发展为高度近视眼，导致视力损伤，甚至老年以后还可能会因此失明。

“青少年要多看纸质书，少看电子产品，多做户外运动，每天累计户外运动时间不少于两个小时，可以有效降低近视的发病率。无论年轻人还是老年人，都应尽量减少使用电子产品的时间，每近距离用眼20分钟，需要休息20秒，向20英尺（约合6米）以外的草地、绿树或其他物体眺望，并通过热敷减轻视力疲劳。”才瑜建议。

才瑜表示，人口老龄化以后，年龄相关性的眼病，如老年性白内障、青光眼、老年性黄斑病变，这一类眼病的绝对数和相对数都在上升，也需引起重视。

才瑜举例说，40岁以上人群青光眼的发病率会明显提高，有些人罹患青光眼后会出现突然的眼疼，并伴有视力的明显下降，严重的还会引起恶心呕吐，这是青光眼的急性发作。但大多数情况下，罹患青光眼后并没有任何的不适症状，只有通过体检筛查才能够发现有典型的眼底改变和视野缺损。“青光眼造成的视野缺损一旦出现往往就是不可逆的，因此早发现早治疗非常重要。”才瑜强调。

才瑜表示，目前，通过手术让老年性白内障患者复明已经很普遍了。需要注意的是预防白内障，主要是避免强烈的紫外线照射，在阳光特别强烈的时候或者是在高原、雪山，紫外线辐射较强，建议一定要佩戴墨镜。

“80%的眼病是可防可治可控，这80%中的80%是可以通过眼底照片做出诊断和筛查。” 才瑜表示，眼底的检查不仅可以检查我们的眼病，包括一些心脑血管和糖尿病，也可以在眼底的照片中体现出来，所以高危人群定期检查眼底非常重要。

“爱眼护眼始于心，科学用眼见于行。让我们共同努力，从现在开始，科学用眼、爱眼护眼。”才瑜倡议。