北京白求恩公益基金会联合强生医疗将推出中国房颤日主题活动

6月6日是第九个“中国房颤日”。据悉，北京白求恩公益基金会联合强生（上海）医疗器材有限公司（以下简称：强生医疗）近期启动了“医路相伴”——2021中国房颤日疾病科普公益传播项目，并计划在6月6日当天推出“护心爱脑 健康一生”——2021中国房颤日特别策划主题活动，进一步拉近医患距离，提升公众对房颤这一疾病和包括射频消融手术在内的创新临床解决方案的认知水平，推动房颤的早诊、早治和规范化诊疗。

据介绍，该活动将汇聚国内知名心脏内科专家以及房颤、脑卒中同诊共治的先行者，以主题演讲、圆桌讨论、医患关“心”故事剧院式演讲等多种形式，传递科学的防治理念，帮助公众以及患者正确认识房颤，同时聚焦房颤早诊早治、分级诊疗以及多元支付等医疗卫生政策相关话题，多维度探索守护全民心脑健康的路径，助力实现“健康中国2030”。

相关负责人指出，未来，该项目将在全国各区域持续进行患者教育，助力提升公众，尤其是房颤患者和高风险人群的疾病认知水平，进一步改善房颤诊疗现状。