直播预告：不同年龄段孩子近视防控怎么做？

近年来，我国近视防控形势不容乐观，近视高发、早发，不仅是健康卫生问题，也影响到国计民生和国家未来。2018年，教育部等部门出台《综合防控儿童青少年近视实施方案》。今年5月，教育部发布了《学前、小学、中学等不同学段近视防控指引》，进一步加强儿童青少年近视防控工作。

6月6日是全国爱眼日，人民网·人民健康特别策划“2021全国爱眼日近视防控系列科普”，为孩子们的健康视力出谋划策。

6月3日（周四）下午14：00-15：00，国家眼部疾病临床医学研究中心（温州医科大学）主任、全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团副团长吕帆将做客人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端，就“不同年龄段孩子近视防控怎么做？” 相关话题进行在线分享，欢迎届时收看。

嘉宾简介

吕帆，教授，博士研究生导师，先后担任温州医科大学眼视光学院医院院长、温州医科大学校长、温州医科大学党委书记。现任国家眼部疾病临床医学研究中心主任、教育部临床医学教学指导委员会副主任、国际角膜塑形和近视防控学会亚洲分会主席、中华医师协会眼科医师分会副会长、中国医促会视觉健康分委会主任委员等职。

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