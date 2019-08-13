做近视手术会导致失明吗?

考学、工作、参军……如今越来越多的近视族,为了摘掉眼镜选择近视手术。“近视手术安全性怎么样?”“近视手术会不会导致失明?”等问题人们颇为关注,针对这些问题,山东中医药大学附属眼科医院屈光外科主任季鹏给出了答案。

据世界卫生组织资料显示,中国近视患者超过了6亿,在我国5岁以上人群中,每3个人就有1个人是近视,在大学生中近视率更是高达90%。青少年近视率高居世界第一。

虽然近视手术能帮助人们摘掉眼镜,但人们对于手术的安全性颇有疑虑。季鹏表示,近视手术在原理上并不致盲,手术过程中根本不会触及视网膜,自然也就不存在瞎不瞎的问题,而失明一般是白内障、青光眼等引发,这些病是衰老过程中很难避免的眼睛疾病,并非近视手术带来的后遗症。

近视手术后,的确会产生一些并发症,比如常见的干眼、眩光等表现,眼睛也会比较敏感,容易流眼泪,甚至用眼过度的话,还会变回近视。另一方面做手术如果不注意卫生,也会造成发炎感染。

“我常给大家说,近视手术只是在你角膜上磨制了副眼镜,不会导致你的眼睛有任何问题。”季鹏说,手术只是接触了你的角膜,并不会对后面的视网膜等造成影响,因此也就不会有失明的发生。另外,它也不会治疗近视眼,手术是将“眼镜”与角膜融为一体,不是从根本上改变生理上的近视。“这样呢,我们就不用戴近视镜或散光镜,同时获得一个清晰的视觉。”

季鹏提醒,还有需要注意的就是,做完近视眼手术以后,如果你是高度近视一定要定期复查眼底,因为,做完手术你虽然不用戴眼镜了,但因为近视,你的眼睛眼轴已经变长,所以说为了安全考虑,还需要定期关注眼底的情况。