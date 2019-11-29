温州：中小学生总体近视率下降 创新防近显成效

11月29日上午，中国数字健康医疗大会眼科大数据与智慧医疗发布会在海口举行。温州市委副书记、市长姚高员在会上首次披露温州全市域百万中小学生近视普查大数据，并介绍儿童青少年近视综合防控方面的“温州经验”。

发布会现场

去年8月，温州市率先启动“明眸皓齿”工程，并申请建设国家近视防控改革试验区任务，依托温州医科大学眼视光医院的专业指导，开展中小学生近视防控工作。今年6月和9月，温州市分别实施了两次中小学生近视普查。据浙江省对市监测结果，自实施“明眸皓齿”工程以来，温州市中小学生总体近视率下降1.45%。6月份普查后引起学生家长的重视，9月份中小学生近视未矫正率和欠矫正率比6月份分别下降2.88%和2.50%。

两次普查结果显示，6月份共普查学生105.43万人，中小学生近视率总体高达56.07%，小学、初中、高中近视率分别为38.29%、77.57%和84.38%。其中高度近视率达到4.5%，高三学生高度近视率达到16.15%；9月份普查学生人数增至108.71万人，与6月份相比，总体近视率由56.07%降至50.74%，高度近视率由4.5%降至3.83%。如剔除一年级新生、高三毕业学生这两个群体数据，在三个月期间总体近视率从54.33%上涨到55.54%，涨幅1.22%，小于1.8%的预期水平。

温州市委副书记、市长姚高员在会上发言

姚高员表示，温州市对两次普查结果进行了全面分析，得出以下五点结论：第一，在近视率和高度近视率上，城市学校显著高于农村学校，武术学校、体育学校、职高显著低于常规学校，重点学校显著高于非重点学校，这三条规律提示学习强度与近视形成有关，户外活动有利于防控近视。第二，女生近视率显著高于男生，表明发育因素、生活规律、运动频率等对近视的形成有重要影响。第三，入学时间不同会对同龄儿童的近视率带来显著差异。8月出生者相比9月份出生者近视率偏高，因为9月出生者在次年入学，表明学校学习生活与近视形成有密切联系。第四，中小学生眼屈光问题突出，存在明显的低矫正率和欠矫正率，表明家长和青少年对于视力问题的矫正和控制认识不足。第五，假期中小学生近视情况依然加剧，可能与电子产品使用、学生假期过度补课有关，应加强治理。

在普查数据的支持下，温州市建立了“政府主导、学校主体、教医协同、五方协作、家校联动”的近视防控“温州模式”。推进教室健康照明改造工程，细化户外运动时长、电子产品使用规范等标准。搭建了儿童青少年近视防控大数据监测平台，建立中小学生视觉健康档案，并将学习状态、运动情况、饮食习惯、家族遗传等风险指标一并纳入，实现对学生个性化的预测预警与就医指导。目前平台已向24万近视发生快、风险高的学生发出预警提示并提供解决方案。

温州医科大学附属眼视光医院院长瞿佳在主持会议中讲到，为做好儿童青少年近视防控工作，温医大创新科普形式，创建眼健康科普馆、近视防控专业网站和微信公众号“中国近视防控”、上线以近视防控为主题的课程系统，发挥自身专业优势，在线上线下探索多种科普宣传模式，营造了浓厚的近视防控宣传氛围。

会议期间，温州医科大学党委书记吕帆教授介绍了温医大系统化的科普宣传模式，并发布了一系列科普宣传的新素材。包括“眼记一分钟” 一系列科普动漫视频、人民卫生出版社出版的《瞳瞳小朋友近视防控日记》等，针对社会上普遍存在的近视误区，围绕认识眼睛、了解近视、如何让近视少发生、近视了该怎么办等方面展开讲解。