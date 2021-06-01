江西省组织2021年出生缺陷防治人才培训项目师资培训

为加强出生缺陷防治人才队伍建设，提高全省出生缺陷防治能力和水平，5月27日至30日，2021年江西省出生缺陷防治人才培训项目师资培训班在南昌举办。

培训班总结了2019年出生缺陷防治人才培训项目实施以来取得的成效。项目培训基地以及协同单位有序有力组织开展培训，两年共培训397名出生缺陷防控专业人员，项目覆盖全省25个贫困县，超额完成培训任务，基层医疗保健机构出生缺陷防治服务能力得到普遍提升。

培训班指出，当前江西省出生缺陷防控体系还存在短板，产前诊断机构较少，服务能力不足有待提升，专业人员偏少，群众防控意识较淡薄，出生缺陷防治形势严峻，面临压力和挑战。

培训班强调2021年江西省政府启动实施“全省困难家庭孕妇基因检测产前筛查”民生实事项目，要切实增强责任感和紧迫感，全力做好今年的项目培训工作。省级培训基地要按照需求导向编制个性化课程，加强过程管理，力求实效，确保参训人员学有所成、学以致用，保障全省出生缺陷防控工作高质量发展，保证民生实事项目好事办好。

培训班解读了出生缺陷相关政策法规，邀请省内外师资按照国家卫生健康委妇幼司制定的出生缺陷防治人才培训项目标准内容与细则进行了出生缺陷咨询、遗传病诊治、产前筛查与诊断（包括生化免疫、细胞遗传、分子遗传）、超声筛查与诊断、儿童遗传代谢性疾病咨询等5个专业内容的培训。培训结束后对考核合格的学员颁发了考核合格证书。

全省各级医疗机构的出生缺陷防治技术骨干85人参加培训。（江西省卫生健康委妇幼处供稿）