老牌餐饮“试水”半成品菜

颐和园推出半成品菜复刻“满汉全席”；预制菜品牌“味知香”上市，成为“预制菜行业第一股”。半成品菜的春天要来了？

近日，颐和园旗下老字号国宴餐厅“听鹂馆”开了网店，即将推出宫廷菜品，卖的正是“半成品菜”，宣称让人们在家中复刻“满汉全席”皇家味道。

作为清朝帝后曾经在此听戏、饮宴的场所，颐和园听鹂馆依然保持着当年的富丽堂皇。作为中华老字号，它也是全国仅有的几家曾经经营“满汉全席”的饭庄之一。此次开设线上官方旗舰店，颐和园听鹂馆共选择了31款特色商品，覆盖全国餐饮老字号、八大菜系特色招牌菜、古典宫廷餐饮及北京特产等品类，打造特色美食盛宴。

中华特色美食、文化餐饮增速高，保鲜等技术的进步，都为餐饮线上化带来无限可能。此外，随着国民文化自信提升，“国潮”崛起，老字号餐厅正在受到越来越多年轻人的追捧。

同样在线上推出米其林家宴系列的粤菜连锁餐厅和苑酒家，其负责人表示，消费者的消费方式在变化，年轻人没有那么多时间花在烹饪上，速食成为更高频的选择，但越来越多人除了方便之外，希望吃到更精致的东西。

对年轻人来说，一方面追求品质健康饮食与美好生活方式；另一方面，又忙又懒让高效便捷成为重要考量。双方面的“新宅家场景”推动了速食产品高端化，精品半成菜也成为新的消费潮流。

同样在近日，预制菜品牌“味知香”正式上市，成为“预制菜行业第一股”。味知香成立于2008年，前期以供应链为主，专门给食堂、餐厅提供半成品菜肴，这两年尤其是去年，加速布局，开了421家店。该品牌瞄准菜市场店来接近目标客群，产品主打低价，并且推出现称现卖，为顾客提供了更多选择。

生鲜电商叮咚买菜也明确2021年重点发力方向确定为半成品市场。其中开袋即食的熟食、沙拉、鲜食，加热即食的半成品菜，以及净菜、快手菜调料、调理半成品菜、火锅食材、烧烤食材等品类，是叮咚买菜当前主推商品，主要是与供应商合作推出。随着销售规模提升与供应链能力具备，叮咚买菜也会研发半成品菜的自有品牌。

这两年，预制菜因方便、快捷受到越来越多年轻人的欢迎，同时，疫情催化了预制菜的发展，各大餐饮企业也纷纷布局：西贝推出“贾国龙功夫菜”；海底捞不断创新半成品菜；双汇推出“双汇快厨”，突出“双汇尚菜馆”预制菜产品并正式上市招商；安井食品成立“冻品先生”，发展速冻菜肴系列产品；此外，盒马鲜生、每日优鲜也开始布局预制菜。

不过，随着疫情好转，预制菜市场也将面临发展瓶颈。比如，中餐菜系复杂、饮食地域差异大，现存预制菜基本为地区企业，难以出现“全国通吃”的品牌；此外，外卖也是预制菜的一大对手。谁能杀出重围，还需拭目以待。