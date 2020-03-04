半成品让“小白”秒变“大厨”

居家“战疫”的生活方式让不少人有了在家吃大餐的需求，原本只在春节期间热销的半成品菜也延续了下来。最近，不少老字号餐馆都开始把更多特色菜品制成半成品售卖，网购平台和生鲜电商推出的半成品“硬菜”、自热小火锅、袋装螺蛳粉等速食销量也创下新高。在食品专家来看，标准化、符合新生代生活节奏的半成品菜将成为未来趋势。

老字号半成品菜持续走俏

“店里加工到七八成熟，买回来按照加工说明简单加热浇汁儿就能吃。厨师还给每道菜录了制作视频，扫码就能跟着学。”家住西城区的张大爷说，自己最近隔三岔五就买些半成品菜回来，还专门学会了微信扫码。“味道没什么差别，又能放得住，点一次能吃好几顿。”

“焦溜丸子一份！”“酱爆鸡丁来了！”最近，同和居饭庄的半成品订单也多了起来。“不光春节期间的半成品菜延续了下来，种类也变多了。”工作人员介绍说，半成品菜既有清炒虾肉、滑溜里脊、锅塌豆腐等家常菜，也有芙蓉鸡片、全家福、乌鱼蛋汤等特色镇店菜。“虽然半成品的种类比外卖要少，但就单品来说，不少半成品的销量比外卖还多。”

不少老字号餐馆的半成品菜肴都在热卖。同春园的松鼠鳜鱼、豆泡红烧肉、软炸鸡柳、酸菜粉丝丸子等“硬菜”都有了半成品，地安门马凯餐厅也计划将马凯腊肉、清炒虾球、毛氏红烧肉等特色菜品做成半成品出售，惠丰饺子楼的速冻水饺、饺子馅料等都将上线外卖平台。从没出过半成品的二友居也上线了干烧黄鱼、宫保鸡丁、面条等半成品菜和主食，上百斤面条往往一上午就全部卖光。

自热火锅10分钟销售过万

对于老字号餐馆而言，逢年过节推出礼盒装半成品菜肴已成为传统。而在这次“战疫”期间，不少新生代餐馆和电商平台也在半成品菜肴上下起了功夫。

最近，海底捞在多个电商平台推出半成品菜“开饭了”，包括辣子鸡丁、宫保虾球、麻婆豆腐、鱼香肉丝等近20种经典川菜半成品套餐。据平台介绍，这类半成品套餐中的主料配料都已经按比例搭配好，消费者只需按商品页面上的烹饪做法简单加工就能食用。

盒马等生鲜电商也加大了半成品速食的供应量，胡椒猪肚鸡锅、罗宋汤、韩式部队锅、日式寿喜烧等半成品菜肴都成为最近的热销“爆款”。从今年春节至今，卖得最好的菜品日均销量甚至能达到平时的10倍多。

一些往常就颇受网友欢迎的半成品速食，最近一段时间也打开了销售新局面。转战淘宝平台后，小龙坎火锅创下了10分钟直播中卖出上万盒自热小火锅的纪录。淘宝近日公布的数据显示，过去一周里，单是搜索“螺蛳粉”的用户就达到320万人。

居家“战疫”吃出仪式感

“买半成品菜肴就是希望有做饭的参与感和仪式感。”市民刘大姐道出了不少人的心声。“外卖送得再快，也不如刚出锅的菜好吃。”而对于许多上班族来说，半成品速食也解决了独自在家吃饭的大难题。

平时，半成品菜的主要消费群体是工作忙碌的白领和“厨房小白”，也是“懒人经济”的产物，疫情期间，却成为许多家庭换换口味时的消费刚需。实际上，日本的半成品食品市场已经非常成熟。数据显示，2019年中国家庭户均消费半成品菜的市场规模，大概只达到日本2004年家庭户均消费的5%。

“结合整个新生代生活节奏、工作节奏来看，半成品制品肯定会成为一种趋势。”中国食品产业分析师朱丹蓬说，半成品菜的发展难点关键在于科普、宣传以及消费端的接受度不高，而这次居家“战疫”的特殊历程，或将推动半成品菜在国内市场的大发展。