上线半成品菜 便利店竞逐高毛利赛道

鲜食和快手菜的毛利率最高可达60%，多家便利店围绕速食品类做文章。北京商报记者近期注意到，7-11上线多种口味食材汤，好邻居也在疫情期间推出多款半成品菜。在疫情养成新消费需求的机遇下，不少便利店品牌都在对这一品类加紧布局。

上线“方便菜”

近日，7-11推出半成品食材汤。包括什锦奶油蘑菇汤、白菜豆腐粉丝汤等5种口味。不久前，好邻居也上线了宫保鸡丁、香辣猪手等“方便菜”，消费者只需要将料包简单复热便可以直接食用。

从价格方面来看，7-11几种半成品食材汤售价都没有超过10元。最贵的为什锦奶油蘑菇汤，售价9.9元，日式味噌汤售价为7.2元。7-11相关负责人告诉北京商报记者，目前多数便利店中都有冷藏的盒饭、面条等，热食里有快餐、包子等产品，但是汤类产品非常少。

“我们发现很多顾客在买了盒饭后，会搭配着买一盒常温方便汤。但是这类汤是常温商品，是将少量蔬菜进行干燥后，加上调料混合包装而成。顾客食用时喝的是调料冲开水的味道，蔬菜只是点缀。因此，我们试着开发速食汤类产品。”该负责人表示，新推出的半成品汤食材更丰富，口感更接近煲汤。

好邻居相关负责人也对北京商报记者表示，半成品菜是为了方便消费者而推出的。尽管现在疫情常态化，但是这个品类还是会持续做下去。

“我们一般会在社群试推一周，根据消费者的反馈来不断地更新调整选品，选出最合适的菜品后再进行大范围的推广。”好邻居相关负责人表示。

疫情催熟商机

此次疫情催化了宅经济的爆发，同时也催熟了半成品市场。

上述7-11相关负责人表示，本次疫情后，消费者的消费习惯也有了很大的变化，也许是长时间不到餐饮店就餐的缘故，冷藏即食类成品菜销售有很大增长。如腌制的肉类、素菜类，可能很多消费者买回去摆桌上就是一个菜，家庭和个人都方便食用。

值得注意的是，在疫情的催化下，既安全又卫生的半成品商品瞬间走红。不少超市、电商平台都引入半成品的商品销售。比如沃尔玛在北京、上海、广州等城市，联合西贝、广州酒家、唐宫、上海小南国、云海肴等近30家餐饮品牌推出了各家餐饮企业的招牌即食菜。

据了解，目前即食菜已在沃尔玛到家及沃尔玛京东到家等线上平台推出了近40款品质招牌即食菜。

超市发也已与眉州东坡、花家怡园、俏江南等一些知名连锁餐饮企业达成半成品菜方面的合作意向。还有每日优鲜上线的“名店名菜”频道，多数为知名餐饮企业的半成品，包括西贝手扒肉、西红柿炖牛腩等招牌菜。

有分析认为，对于便利店企业来说，很多年轻消费者进店都是快进快出地购买，决策时间较短，他们可能不会像去超市那样花大量时间对蔬菜水果进行挑挑拣拣，而是更倾向于门店已经帮他们搭配组合好的商品，即买即食。引入更多品类丰富的半成品可以更好地满足这种特定需求，增强竞争力。

研发力待加强

在精益零售理论创始人、《精益零售》作者龚胤全看来，从运营成本上来看，因为盒饭保质期只有24小时，而这类半成品的保质期肯定会比盒饭要长，所以，与便利店盒饭相比，这类简单加工的半成品从生产、研发、供应、物流、配送方面都会相对容易。

“但餐饮的地域性很强，对每个地域的口味适应性要求很高，所以很难做到全国规模化生产。所以便利店如果要引入半成品，将要面临的挑战会比从前更大。”龚胤全补充说。

事实上，以往便利店里面的盒饭大量是高热量的油炸食品。但随着人们对健康饮食越来越关注，便利店也面临这样一个转化。

首都经贸大学教授陈立平认为，随着人口的变化和消费行为、饮食习惯的变化，未来，便利店向食品和深加工食品方向发展绝对是一个趋势。

此外，便利店本身的主力商品应该是盒饭和一些鲜食相关的产品，因为这类鲜食产品毛利比较高，同时能满足消费者的需要,尤其是像现在北京这种单身人群比例较高的城市。

不过，陈立平指出，目前国内便利店大部分还是依靠品牌供应商的供应链，对于原创商品开发能力还有待加强。“作为社区商业中的一个重要业态，便利店主要核心应该是以服务为主。比如给消费者创造时间上的价值，解决时间成本，为消费者提供生活解决方案。而国内便利店目前还是停留在商品买卖的阶段，在商品开发和服务方面还有待加强。”（记者 王晓然 赵驰）