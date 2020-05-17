北京市全面推进净菜上市工作

在新发地四季顺鑫净菜加工车间，工人运用机械化设备清洗彩椒。本报记者 邓伟摄

从连土带泥的毛菜到经过处理的净菜，蔬菜销售垃圾减量的潜力惊人。市商务局、市农业农村局日前联合宣布，在本市全面推进净菜上市工作。净菜上市采取分阶段方式逐步推进，先期主要在农产品生产企业和农产品批发市场、连锁超市等农产品流通企业组织开展。通过大力推进净菜进京，京城最大“菜篮子”新发地市场目前每天实现垃圾减量20%，预计全年可减少7000吨果蔬垃圾。

走进新发地市场，经过处理后的大葱、豆角、洋葱等蔬菜被整齐地分装，曾经连土带泥的场景已经很少见到。记者在大葱交易区看到，这里几乎都是处理过的净葱，一部分保留了叶子，一部分只剩下葱白。在新发地经营十多年的“大葱大王”毛勇习介绍，最早大葱进北京都是连土带泥，拉到市场后就地加工，每次处理完，葱叶子能拉走一大车。随着新发地鼓励净菜进京，毛勇习试着将处理干净后的大葱运到北京，发现很受消费者认可。

“现在新发地市场卖的基本都是净葱，只有在每年11月份的冬储菜季节，大约有10%左右的毛葱进来，方便市民储存。”新发地市场总经理张月琳说，不仅是大葱，目前新发地已经全面推行净菜进市场，净菜占比达到99%。为鼓励净菜进京，新发地对净菜减少进场费用，市场内垃圾总量逐年减少，目前市场内垃圾相比5年前减少了一半，今年预计将比去年实现垃圾进一步减量20%。

对于商户来说，净菜进京可以提高产品附加值；对于消费者来说，也可以实现厨余垃圾减量。张月琳表示，新发地还提倡商户在产地就进行包装，对产品进行分级，推进农产品的标准化。

在新发地四季顺鑫净菜有限公司的车间里，一批批土豆被放入流水线，经过自动清洗机、削皮机、切菜机、甩干机的处理后，很快变身真空包装的土豆丝半成品，消费者买回家里，撕开包装袋就能直接下锅。这个占地1500平方米的净菜半成品加工车间今年5月投入使用，可以加工土豆、胡萝卜、洋葱、芹菜等半成品，日处理量最高能达到50吨。“旁边还有一个3000多平方米车间，日处理量达到80吨到150吨，预计8月可以投入使用。”该公司负责人郭祥说。

市商务局相关负责人介绍，本市以生产、销售、包装等环节为重点，全面推进净菜上市工作。在生产环节，将通过构建净菜规范体系，制定主要蔬菜品种净菜生产、加工等各环节相关规范，逐步提高净菜产品质量；通过将净菜产业发展纳入本市蔬菜产业发展规划，鼓励企业提高蔬菜产地净菜处理能力；同时，引导净菜初加工向农产品流通体系链条前端转移，支持蔬菜流通企业、净菜加工企业与大型农业生产基地合作，保证净菜原材料的质量和数量。

在销售环节，本市鼓励净菜生产加工企业加强成品、半成品加工中心建设，提高成品、半成品加工配送能力，加大对机关团体企业食堂和餐饮企业食品原材料成品和半成品加工配送，进一步减少餐前垃圾；通过鼓励农产品批发市场、连锁超市建立净菜专营店和净菜销售专柜，规范化社会菜市场、居民小区设立净菜专卖区，形成净菜配送、销售网络。同时，拟结合2022年北京冬奥会需求，大力发展净菜和鲜切菜龙头企业，进一步打造具有统一包装标识、质量可信任、消费者认可的净菜品牌企业。

此外，在包装环节，本市将推进农产品包装标准化，进一步规范农产品包装行为；通过采用简约包装、绿色环保包装、可重复使用包装等方式，不断推进包装垃圾源头减量。（记者 马婧）