肾脏疾病不分年龄，这些不良生活习惯需警惕

北京友谊医院肾内科主任刘文虎接诊的肾病患者中，有许多是二三十岁的年轻人，而且他们有着各种“不良”的生活习惯——有人长期涂抹有美白功能的化妆品；有人长期服用减肥药；有人用保健品代替正常的饮食甚至长达10年之久；还有人为减肥塑形而过度运动，长期服用过多蛋白粉……

刘文虎告诉中青报·中青网记者：“很多不合格的具有美白功能的化妆品里都含有汞，汞对肾脏具有毒性，长期涂抹含汞的化妆品很可能导致肾衰竭；减肥药、保健品、蛋白粉里可能含有大量未知的不利于肾脏的成分，长期使用会损伤肾脏，血肌酐会升高而罹患慢性肾小管间质病；不恰当的高强度运动，一些肌肉细胞会发生破裂，降解出肌红蛋白，肌红蛋白通过肾脏排出体外时，容易阻塞肾小管，症状较轻的会产生血红蛋白尿，严重的还会引起急性肾衰竭。”

根据世界卫生组织2020年12月9日发布的《2019年全球卫生估计报告》，慢性肾脏疾病已上升为全球十大死因之一。全国性横断面流行病学调查结果显示，我国成人慢性肾病患病率约为10.8%，按照中国总人口数量估计，中国患慢性肾病的患者约为1.5亿，但目前已知患病人数只有约1890万，占估测患病人数12.5%。

“肾病患者年龄跨度很大，从婴幼儿到老年都有涉及，而且发病率非常高。虽然目前缺乏精确的流行病学调查数据，但鉴于很多慢病（例如高血压、糖尿病）都呈现出年轻化趋势，而且发病率也呈上升趋势，这些全身性慢性疾病最终都有可能累及到肾脏，所以年轻人应该更加重视自己的肾健康。”刘文虎说。

肾脏功能一旦发生问题，会影响全身各个组织器官的功能

肾脏的功能非常强大，一个人每天形成的原尿液多达180升，可以灌满360个矿泉水瓶，可最终排出的尿液只有1.8升，这就需要依靠肾脏的过滤、重吸收、分泌和精加工。“肾脏的过滤、重吸收、分泌和精加工功能保证了身体的容量平衡和电解质平衡，一个人即使一天不喝水也不会脱水，喝了很多水也不会水中毒，吃了很多咸的东西也能维持体内盐类物质的平衡，这都需要靠肾脏功能完成。”刘文虎解释说，“因此，肾功能受损，会导致容量不平衡、电解质不平衡，毒素排不出去，内分泌功能失调。所以，得尿毒症的人会口唇苍白，面色黝黑。发白是因为贫血，发黑是因为体内毒素多，排泄不出。”

刘文虎提醒，很多慢性肾脏病患者有相应的临床表现，比如蛋白尿、血尿、电解质紊乱等等，这是肾病特有的临床表现。但也有相当多的慢性肾脏病患者并没有这些临床异常表现，由于肾脏功能一旦发生问题，会影响全身，因此患者会出现高血压、心力衰竭、恶心呕吐、消化道出血、贫血、营养不良、免疫力低下、感染、皮肤瘙痒、骨质疏松等全方位的问题，这时一定要做肾功能检查，避免发生漏诊和误诊。

早发现，早预防

那么如果肾脏出现问题，如何能够及时发现呢？

刘文虎说，首先要关注自己尿液的颜色。正常的尿液颜色是无色到浅琥珀色，如果尿液出现可乐或葡萄酒的颜色，预示着肾脏将要受损或者已经损伤；如果尿液出现大量泡沫而且不容易消失，提示尿液里可能含有蛋白，可能是肾小球肾炎。

尿量的变化也是需要注意的问题，尿量过少也可能是肾脏出问题的表现。此外，还要关注身体的变化，如果出现身体水肿、恶心呕吐、食欲减退以及不明原因的疲倦、乏力等非特异性症状，也要考虑到可能是肾脏出现了问题。

得了慢性肾脏病，会严重影响患者生活质量，减损健康寿命，而良好的生活习惯在很大程度上可以预防肾脏疾病，降低疾病发生可能。那么，在日常生活中，有哪些事情需要注意呢？

刘文虎建议，首先要培养合理的生活作息，注意休息，不要熬夜。刘文虎说：“医学证实，熬夜的人糖尿病发生的几率更高。糖尿病容易引起糖尿病肾病，因此一定要尽量避免熬夜。”

其次，要适当锻炼，注意不要运动过量。“普通人不要去跑马拉松。马拉松运动员都经过了严格、规律、正统的训练，没有经过训练的人跑马拉松，容易发生呼吸性碱中毒，肌肉劳损。锻炼要适当，要根据自己的体质制定运动计划，不能过头，切忌健身上瘾，要循序渐进。”刘文虎说。

另外，还要注意科学饮食。“科学和生活不分家。”刘文虎说，“要吃传统的食物。少吃过度加工的食品，脱水蔬菜汤这样的快餐食品很不科学。凡是会造成身体营养问题的食品，最终都有可能影响到肾脏。吃野菜也是很危险的事情，很多野菜甚至含有毒素，受到污染的野菜更加不宜食用。”

再者，还要避免暴饮暴食，拒绝高热量食物，控制体重。“七分饱，保平安。”刘文虎说，“20世纪的科学研究发现，在做体外培养细胞的实验时，往细胞培养液里加高卡路里试剂时，细胞中端粒酶的活性就会下降。端粒酶是在细胞中负责端粒延长的一种酶，端粒长短和稳定性决定了细胞寿命，并与细胞衰老和癌变密切相关。年轻人格外要注意避免暴饮暴食，避免高热量食物。现在有很多小孩子年纪很小却患上了高尿酸血症，与吃高热量快餐食品有很大关系。年轻时的饮食习惯，决定了未来的身体状况，所以要在年轻时把可能的诱发因素、危险因素、恶化因素都很好地控制住。”

刘文虎建议大家要养成低盐清淡的饮食习惯。“盐多了血压不好控制，血压高了反过来伤肾，会得高血压肾病。所以要吃低嘌呤饮食，食用优质蛋白。如果有原发性疾病，比如高血压、糖尿病、狼疮、紫癫等，为了保护肾脏，一定要积极治疗。系统性疾病如果不及时加以控制，最终都会伤及肾脏。”

最后，还要戒烟戒酒，避免乱用药。“所有药物对肾脏都有一定的影响，但听从医嘱，合理规范地服药，药物的副作用是可以规避的，一定要听医生的话。”

刘文虎表示，中国慢性肾脏病患病率高，但知晓率较低，加强慢性肾病的知识普及，做到早期诊断、早期预防、早期治疗至关重要。他特别指出，定期体检有助于早期发现肾脏病。很多年轻人在体检时会忽略对肾脏的检查，这是需要纠正的。“早期发现，早期处理，才能真正意义上延缓或杜绝后边终末期肾病透析的问题。”（记者 夏瑾）