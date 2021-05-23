自嗨锅亮相中国国际食品和饮料展 打造“一人食”餐饮标准

近日, 第二十二届SIAL China中国国际食品和饮料展览会在上海新国际博览中心举办。作为亚洲规模较大的国际专业食品展，此次展会为中国乃至全球食品和饮料企业创造了自我展示的舞台。会上，国内“打造一人食标准餐饮”的自嗨锅品牌创始人蔡红亮接受采访时表示，在年轻“宅”群体中，也有很多人对产品品质有着要求，所以产品的“标准化”是产业必须直面的问题。

据国家统计局数据显示, 2018年，中国餐饮行业已迈入4万亿大关。其中，年轻的“懒宅族”爆发了出极大的消费潜力。同时，因为疫情期间提倡非必要不聚餐等原因，“一人食”逐渐成为一种社会现象，越来越受到大众的关注。

蔡红亮表示，即使在年轻“宅”群体中，也涌现出了一批执着于品质的人，他们正是品牌的目标用户，因此“标准化”是必须直面的问题。“定义餐饮一人食的场景，打造一人食餐饮标准”是自嗨锅的品牌定位和发展战略，因此自嗨锅格外注重产品创新、供应链稳定、品牌营销及全渠道布局，甚至全业态发展。”

“我们要做的是除了好吃之外也好玩或者有趣，是一个可以被多维度记忆的立体品牌。” 蔡红亮在访谈中表示，自嗨锅以六大矩阵构造产品线：加热方式、主食材、价格带、价值食材、包装方式以及全国八大菜系的所有口感。基于这六大维度，将不断的丰富产品种类，从而打造深受年轻人喜爱的餐饮新品牌。

据悉，自嗨锅在今年5月完成逾亿元C++轮融资，这是其在两年内完成的第五轮融资。提到自嗨锅的运营之道，蔡红亮重点强调3个方面：产品力、品牌力和渠道力。蔡红亮表示，在产品加品牌的综合发展状态下，公司发展迅速，人员高速扩张。“在很短的时间内能够组建一个有战斗力、价值观相同的一个团队是一件很不容易的事情。”蔡红亮说到。

本届中国国际食品和饮料展上，自嗨锅品牌在外观上大胆采用了双层集装箱样式搭建呈现，整体外观独树一帜。颜色上以醒目的品牌色玫红色为主色调，创造出一个造型独特、色彩夺目的自嗨馆。对此，蔡红亮在访谈中表示，希望通过这种呈现方式能够捕捉到更多的年轻人，与其产生共鸣的心理。