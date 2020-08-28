在全国妇联26日召开的餐饮业女企业家座谈会上，女企业家代表认为，习近平总书记关于制止餐饮浪费行为的重要指示，是确保国家粮食安全、弘扬中华民族传统美德的必然要求，是社会主义文明新风尚的具体体现。制止餐饮浪费，餐饮企业和广大妇女都大有可为。

会上，女企业家代表围绕如何发挥餐饮行业女性优势，发挥妇女和家庭作用，为营造浪费可耻节约为荣的社会氛围贡献力量进行座谈。

全国妇联常委、世界中餐业联合会会长杨柳表示，应推动餐饮行业女企业家积极履行社会责任，在反对餐饮浪费上示范带头，迅速行动起来，推出切实有效的实施举措，构建良好商业模式，自觉做中华餐饮礼仪文化的宣传者、实践者、监督者。

中国饭店协会副秘书长宋小溪认为，在饭店餐饮行业中，一直以来在一线服务岗位和高层管理岗位，都是女性占据过半的比例，发挥至关重要的作用，建议积极引导饭店餐饮企业创建绿色饭店，加强绿色管理、提供绿色服务，为消费者提供“节约、环保、放心、健康”的餐饮服务。

全国巾帼建功标兵、眉州东坡餐饮集团总裁梁棣说，作为民族餐饮企业，应弘扬中华民族勤俭节约的传统美德，牢固树立节约光荣、浪费可耻意识，从我做起、从日常做起、从点滴做起，才能共建美好生活，共享美好未来。

中国商业联合会副会长张丽君分析了餐饮浪费产生的原因，建议从移风易俗、促进行业转型升级、完善制度规范等方面杜绝餐饮浪费。

全国妇联党组书记、副主席、书记处第一书记黄晓薇出席座谈会并讲话。她说：“希望餐饮行业女性从业人员注重引导消费者科学消费、理性用餐，自觉参与‘光盘行动’，以健康文明的餐饮文化涵养勤俭节约好家风。”（记者王海磬）