遏制餐饮浪费需要更多“倒逼效应”

每一种标准都可以形成正向的“倒逼效应”。就制止餐饮浪费行为进行专门立法，并把反对餐饮浪费、食品浪费列入多种标准，有利于形成全方位、多层次、稳定长效的约束机制。立法机关已经围绕制止餐饮浪费开展相关调研工作，加之商务部、文化和旅游部等部门陆续出台相应的规范标准，我国一定能建成制止餐饮浪费行为的长效机制体系。

据新华社报道，为深入贯彻落实习近平总书记关于制止餐饮浪费行为的重要指示精神，文化和旅游系统将加强行业监管和引领，组织开展制止餐饮浪费专项行动。目前，文化和旅游部正在制定、修订旅游住宿业和旅游景区标准，将反对食品浪费的内容列入其中。

坚决制止餐饮浪费行为，切实培养节约习惯，最近受到餐饮行业、各地政府、各类单位和社会各界高度重视，纷纷推出各种真招实策。如商务部8月17日表示，将完善餐饮节约规范，出台制止餐饮浪费措施。文化和旅游部通过制定、修订标准，加强对旅游从业人员培训等举措，全面制止食品浪费。

有关部门推出的餐饮节约举措，大多着眼于覆盖全行业乃至全国范围。其中，旅游行业可能是除餐饮行业之外遏制餐饮浪费任务最重的行业——旅游业本身含有旅游餐饮，此外还包括景区、饭店、民俗等细分领域，几乎每个旅游细分领域都涉及餐饮。所以说，旅游行业理应成为制止餐饮浪费行为的重要阵地。

从以往情况看，部分旅游单位餐饮浪费严重。2017年新华社记者探访多家景区发现，自助餐“拿多吃少”、野外随意丢弃食物的现象比较突出。在国际旅游岛平潭，大部分餐桌都是吃一半剩一半，仅少部分游客吃完了饭菜，铺张浪费现象严重。部分高档旅游酒店餐厅浪费也比较严重，甚至比普通酒店餐饮犹有过之。

此次文化和旅游部打出“组合拳”，开展制止餐饮浪费专项行动，来得及时且很有必要。其中，准备把反对食品浪费列入旅游住宿业和旅游景区标准，应该说是文旅部门治理餐饮浪费的最有效措施。因为一旦纳入相关标准，旅游单位为了自己利益，不得不把餐饮节约提到重要位置，相信会自主探索推出各种节约措施。

目前，多数旅游景区都根据服务质量被评定为相应的等级，从高到低依次为AAAAA、AAAA、AAA、AA、A级，评定等级主要根据国家标准《旅游景区质量等级的划分与评定》和《旅游景区质量等级管理办法》。一旦把反对食品浪费列入这些标准制度，可望对景区管理者依法依规制止餐饮浪费形成“倒逼效应”。

星级酒店也是如此。根据《旅游饭店星级的划分与评定》（GB/T14308-2010）及相关规定，星级酒店的服务质量必须符合相应标准，否则将面临被“摘星”的风险。如果把制止餐饮浪费列入上述标准，也可望形成“倒逼效应”，旅游饭店经营者无论是为提高星级还是保住星级，都不得不依法依规制止餐饮浪费行为。

其他领域在制止餐饮浪费行为时，也可以考虑把制止餐饮浪费纳入相关标准。比如文明行为规范可以考虑加入制止餐饮浪费的规范。比如，卫生城市、卫生单位的评选标准中，如果把制止餐饮浪费作为标准之一，应该说也不算突兀——餐饮浪费制造了更多的垃圾，破坏了环境卫生和城市文明形象，而做好制止餐饮浪费的工作，也是在为保护环境和提升城市文明加分。

每一种标准都可以形成正向的“倒逼效应”。就制止餐饮浪费行为进行专门立法，并把反对餐饮浪费、食品浪费列入多种标准，有利于形成全方位、多层次、稳定长效的约束机制。目前，立法机关已经围绕制止餐饮浪费开展相关调研工作，加之商务部、文化和旅游部等部门陆续出台相应的规范标准，我国一定能建成制止餐饮浪费行为的长效机制体系。

任何制度、标准都需要有效落实，制止餐饮浪费列入旅游业标准也不例外。需要各级旅游监管部门投入足够的人力、资金和技术，依法监督景区、饭店、民俗等旅游单位严格执行国家标准，将制止餐饮浪费、培养节约习惯进行到底。