中疾控：安徽辽宁病例病毒基因序列完全相同

人民网北京5月20日电 （记者乔业琼）5月20日下午，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍疫情防控和疫苗接种有关情况。会上，中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友介绍，我国近期没有本土传播病例，也就是说，出现聚集性疫情的病毒一定是来自境外感染的人，或者是污染的物品，溯源工作正在调查当中。安徽的病例、辽宁的病例，从病毒的基因序列来看，是完全相同，是同一个传播链上。

吴尊友表示，在社会层面不会长期存在无症状感染者，一般来说，无症状感染者的传染性比较小，无症状感染者通常是有长时间频繁接触，才可以造成传播，通常是家庭的共同生活，或者一起共同劳动。无症状感染者也不会连续传播一代、二代。如果即使传播一代二代，没有临床病例的话，它就会自动终止了。如果出现临床的病例，可能引发局部的疫情。

吴尊友介绍，从5月14日安徽通报的10个病例的双抗体检查来看，抗体都是阴性的，也就是说感染的时间不长，从发现病例到最早的传播，大概有一个最长潜伏期。这样的规模，结合安徽和辽宁两轮筛查的结果来看，这起疫情规模不会太大，不会出现像今年年初那样的规模。这次疫情再次提醒我们，警钟要常鸣，防控措施不能松懈，我们每个老百姓还得坚持常态化防控的各项措施。