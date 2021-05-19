柔肝养肺试试一粥一茶

有些人常常睡到半夜易醒，中医认为这是肝阴不足的表现。尤其是本身就有肝病的人群更易因肝阴不足，继而致肝阳上亢，出现烦躁、兴奋、焦虑等表现。广州医科大学附属第一医院精神医学科主任、中医内科学博士胡号应支招，日常饮食可适当多吃些柔肝养肺的食品，比如荠菜益肝和中，菠菜利五脏通血脉，山药健脾补肺，淡菜滋肾养肝，银耳润肺柔肝等。还可适当喝一喝菊花茶，帮助疏风清热。他推荐以下一茶一粥食，感兴趣的街坊不妨一试：

菊花夏枯草桑叶茶饮

做法：将12克夏枯草、10克桑叶浸泡半小时后煮半小时，最后加10克菊花煮3分钟，代茶饮。

特点：对心情郁闷、暴躁易怒，肝郁气滞、肝火上升者尤宜。

芹菜粥

做法：取250克大米淘净，加适量清水煮至半熟状粥，再加入洗净切碎的连根芹菜约100克，煮熟后调味即可食用。

特点：有助清肝火、降血压、止晕。（记者翁淑贤 通讯员韩文青）