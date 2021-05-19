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柔肝养肺试试一粥一茶

2021年05月19日08:37 来源：广州日报

　　有些人常常睡到半夜易醒，中医认为这是肝阴不足的表现。尤其是本身就有肝病的人群更易因肝阴不足，继而致肝阳上亢，出现烦躁、兴奋、焦虑等表现。广州医科大学附属第一医院精神医学科主任、中医内科学博士胡号应支招，日常饮食可适当多吃些柔肝养肺的食品，比如荠菜益肝和中，菠菜利五脏通血脉，山药健脾补肺，淡菜滋肾养肝，银耳润肺柔肝等。还可适当喝一喝菊花茶，帮助疏风清热。他推荐以下一茶一粥食，感兴趣的街坊不妨一试：

　　菊花夏枯草桑叶茶饮

　　做法：将12克夏枯草、10克桑叶浸泡半小时后煮半小时，最后加10克菊花煮3分钟，代茶饮。

　　特点：对心情郁闷、暴躁易怒，肝郁气滞、肝火上升者尤宜。

　　芹菜粥

　　做法：取250克大米淘净，加适量清水煮至半熟状粥，再加入洗净切碎的连根芹菜约100克，煮熟后调味即可食用。

　　特点：有助清肝火、降血压、止晕。（记者翁淑贤 通讯员韩文青）

(责编：崔元苑、连品洁)



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