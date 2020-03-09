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每天一杯鲜豆浆，春季养肺正当时！

2020年03月09日15:03 来源：人民网-人民健康网

不知不觉，已是阳春三月。春风吹醒了万物，也带来了不稳定的气候和较大的温差。眼下，正是各种疾病的易发期，尤其部分地区空气质量也不是很好，呼吸道疾病成为春季的高发病惹人重视，春季养肺正当时！

春季养肺正当时

经历了此次“新冠”疫情，让不少人意识到，“肺”这一器官对人体的重要性，“养肺”成了当下刻不容缓的健康大事。

那么，春季应该如何正确养肺呢？

专家表示，首先要适度保暖，不可贪凉，保持乐观、舒畅的心情，还可以适当进行深呼吸、慢跑、太极等运动，改善身体气血循环，有助于肺的宣发。

同时，一些生活中常见的食材对于春季养肺起到十分关键的作用。比如：银耳、蜂蜜、山药、百合、豆浆、白萝卜、柚子、莲藕、莲子等具有生津润燥、清热化痰、养阴止咳等功效的食物。

喝豆浆非常适合春季养肺

豆浆营养非常丰富，含有丰富的植物蛋白和磷脂，还含有维生素B1、维生素B2和烟酸以及铁、钙等矿物质，除了易吸收，所含的麦氨酸还可防止支气管炎平滑肌痉挛，从而缓解支气管炎，减轻肺的负担。[1]

而此前，CSPEN、国家卫健委官网相继发布了《关于防治新型冠状病毒感染的饮食营养专家建议》和《新型冠状病毒感染的肺炎防治营养膳食指导》，也都特别提到疫情期间要保证高蛋白食物——如大豆、豆类的摄入。浙江大学公共卫生学院杨敏副教授接受采访时也表示，把大豆打磨成豆浆，更容易让蛋白质分解为氨基酸，充分释放营养，每天坚持饮用一杯自制鲜豆浆，可帮助人们增强免疫能力。

养肺润肺豆浆喝起来

那么，豆浆怎么喝最好，养肺效果佳呢？我们给大家推荐三款养肺润肺的豆浆食谱：

（1）山药百合豆浆

食材：去皮山药100克，百合50克，黄豆20克。

功效：黄豆富含优质植物蛋白，补中益气、健脾开胃、安神宁志，山药益气养阴、增强免疫，百合养阴润燥、安心养神，最适合春季食用。

（2）豆杞银耳露

食材：黄豆40克，泡发银耳100克、枸杞10粒。

功效：黄豆富含优质植物蛋白，银耳润肺养肝，可调节免疫力、增强皮肤弹性，枸杞生津止渴、补血安神。

（3）红豆莲子豆浆

食材：黄豆、红豆、莲子各20克。

功效：黄豆富含优质植物蛋白，红豆利水祛湿、润肠通便，莲子安心养神、润肺润燥，同食不仅养肺润肺，还能滋阴养颜。

(责编：刘卿、孙博洋)


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