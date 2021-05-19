清肺排毒汤对新冠肺炎疗效显著

本报北京5月18日电 （记者王君平）日前，中国医学科学院阜外医院教授李静团队发布的一项研究表明，我国新冠肺炎诊疗方案临床广泛使用的清肺排毒汤，可使新冠肺炎住院患者的病亡风险下降一半。

这项成果发表在植物科学和药学一区杂志——《植物医学》（《Phytomedicine》）上，是迄今为止关于清肺排毒汤的最大规模多中心临床研究的成果。纳入研究的8939例住院新冠肺炎患者中，29%接受了清肺排毒汤治疗。未接受清肺排毒汤治疗的患者院内病亡率为4.8%，而与之相比，接受清肺排毒汤治疗的患者病亡率仅为1.2%。在排除了两组患者临床特征、其他治疗等差异的影响后，接受清肺排毒汤治疗的患者病亡风险，只有未接受清肺排毒汤治疗患者的一半。

为了评价各类药物的临床疗效，迫切需要展开科学研究。“科学研究为临床疗效提供了证据。我们在做了广泛的文献检索、整理汇总的基础上，选择了多种药物，有中药也有西药，并对有可能对治疗新冠肺炎有效的药物进行评价。”李静说。

“当评价一类药物的临床疗效时，必须要对足够数量的病例进行分析。清肺排毒汤在此次疫情中病情较重的住院患者中得到了大规模的应用，为我们评价其疗效提供了基础。”李静介绍，在新冠肺炎第六版、第七版、第八版国家诊疗方案中，清肺排毒汤是唯一一个治疗轻型、普通型、重型和危重型患者的通用方剂。但清肺排毒汤对降低新冠肺炎病亡风险的证据，一直缺乏一个准确的回顾性总结研究。

李静团队在558家新冠肺炎定点医院中，筛选出住院病例数不少于100例且使用清肺排毒汤病例数不少于50例的医院共15家，将这15家医院2020年1月至5月期间的全部新冠肺炎住院病例纳入研究。经过3个多月的艰苦努力，李静团队成功提取了患者的临床特征、治疗过程和治疗效果等相关数据。

广东中医药大学校长王伟带领团队从事清肺排毒汤的研究工作。王伟说，李静团队的研究结论，在他们的相关研究中得到相互印证。该研究为清肺排毒汤救治新冠肺炎患者的显著疗效提供了证据支撑和科学依据。清肺排毒汤越早使用越有效，可以有效阻断轻症向重症转化，显著降低新冠肺炎病亡风险。作为已获得上市许可的治疗新冠肺炎有效药物，希望清肺排毒颗粒在更大的范围推广使用，为全球抗疫贡献独特的中国智慧和中国方案。

中国中医科学院特聘研究员、清肺排毒汤拟方人葛又文说，李静团队对清肺排毒汤降低新冠肺炎病亡率的研究，再一次总结了中医药对新冠疫情的明确作用。清肺排毒汤还具有见效快、副作用小等特点，这方面的总结研究工作也在进行中。病毒还在不少国家肆虐传播，希望清肺排毒颗粒尽快走出国门，为世界抗疫战场提供有力武器，发挥更大作用。

“若能针对清肺排毒汤开展随机对照试验，将有望进一步确证其临床疗效，并推动其广泛应用，挽救更多新冠肺炎患者的生命。”李静说，中医药在我国医疗实践中应用广泛，希望通过科学研究，持续优化中医药的临床应用，为维护和增进民众健康发挥更大作用。

《 人民日报 》（ 2021年05月19日 07 版）