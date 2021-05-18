开展适宜技术 加强学科建设——广东省片区呼吸论坛交流会成功举行

5月9日，由国家卫生健康委医政医管局指导，中国县域医院院长联盟、人民网·人民健康联合主办的“全国县级医院综合服务能力提升广东站交流会”在广州举行。为提高呼吸系统疾病学科的建设和发展，会议特别召开了呼吸系统疾病专场分会，来自省内医院的呼吸科专家围绕县域医院呼吸与危重症医学科学科建设和适宜技术应用等问题展开了系列讨论。

广州医科大学附属第一医院呼吸与危重症医学科主任、广州呼吸健康研究院副院长李时悦

广州医科大学附属第一医院呼吸与危重症医学科主任、广州呼吸健康研究院副院长李时悦为会议致开幕辞，并就“县级医院呼吸与危重症医学科的规范化建设”话题发表了讲话。

李时悦表示，规范化建设应以“科室的建制、业务建制、设施建制、人员建制、管理建制和文化建设”六方面的学科建设内容作为顶层设计。除此之外，需要重视的问题还包括服务模式的改善、信息化的建设以及适宜技术的应用。他指出，学科建设是一个系统化的工程，任重而道远。

高州市人民医院呼吸与危重症医学科主任医师陀子在发表题为“县域支气管镜室的建设及业务开展”的演讲时，重点介绍了该院支气管镜室建设和业务开展的背景以及取得的成就。他表示应首先把学科的制度建好，其次是做好队伍建设。他希望借助国家呼吸中心平台提高医院的技术、科研能力和专科诊治能力。

广州医科大学附属第一医院呼吸与危重症医学科钟长镐在介绍“县域医院支气管镜适宜技术开展”相关内容时表示，支气管镜的技术是现在呼吸系统疾病的基石，不论做免疫治疗或基因靶向处理都需要用支气管镜的取得的标本做后续的治疗。钟长镐教授指出促进支气管镜技术的应用，基层医院应引起重视。

广东医科大学附属第一医院高怡详细分析了肺功能检查在基层县域医院检查的意义，以及目前开展的现状和存在的问题。他表示，应提高健康教育知识普及，对于慢阻肺高危人群早防早治早发现，不同层级医疗机构，以及不同部门应对疾病做相应的全程健康管理。未来需要更多的物联网技术来协助学科建设，推动健康中国行动的进一步进展，实现防控目标。

广东药科大学附属第一医院呼吸与危重症医学科主任谭杰针对“慢阻肺康复实战的反思”提出了看法。他提出了三个观点：首先慢阻肺要合理化用药；其次通过无创通气缓解病人的呼吸困难，让肌肉得到休息，提高运动耐力，改善预后；最后要及时的廓清气道分泌物。“面对庞大的慢阻肺患者，我们的目标并不是把病人治愈，而是希望能够让患者活得更加有尊严。”他说。

广州医科大学附属第二医院大内科副主任许浦生分享的题目为“帮带基层医院呼吸学科能力的提升”，他重点讲述了该院基层呼吸学科的建设及为提高基层诊疗水平的具体工作。他表示，应以困难和问题为导向、利用好国家的政策来解决问题。

最后，来自新兴县人民医院呼吸与危重症医学科梁永祥，讲述了他在县域医院呼吸学科建设中的体会。“我们科室的文化建设主要是党建引领学科的发展，我们一切还是以发挥党的领导核心作用来建设我们科室的文化。”梁永祥在会上说到。

同时，他还回顾了医院PCCM科建设的历程，并对未来进行了展望。他希望政府增加医院特岗专家资金投入、设立基层人才培养专项基金以及设立慢阻肺初筛专项基金，做到慢阻肺疾病早发现、早干预、早治疗。