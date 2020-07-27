国家呼吸医学中心成立 疫情防控增强学科保障

26日上午，国家呼吸医学中心在中日友好医院正式揭牌成立。该中心由中日友好医院和广州医科大学附属第一医院共同组建，致力于引领我国呼吸学科发展，解决突发呼吸道传染病带来的重大公共卫生问题。

“我国呼吸疾病危害严重，防治能力不足，新冠疫情的暴发凸显了人民对呼吸疾病防治能力整体提升的迫切需求。”国家呼吸医学中心主任、中国医学科学院北京协和医学院校长王辰院士指出，17年间先后暴发的非典和新冠疫情表明，呼吸学科发展事关人民利益、国家利益，国家呼吸医学中心的设立，就是要引领我国呼吸学科由大学科发展为强学科，体现了国家对呼吸学科发展的高度重视。

国家呼吸医学中心常务副主任、中日友好医院副院长曹彬介绍，该中心将从呼吸疾病预防及早诊早治、临床诊疗、人才培养、科学研究、辐射推广等多角度出发，计划建立呼吸疾病三级预防体系，提升呼吸疑难病症诊治能力，建设呼吸与危重症医学科（PCCM）医师培训体系，建设国家呼吸临床研究平台，推进PCCM规范化和呼吸专科医联体建设等，从而提升我国呼吸系统疾病医疗服务水平，促进全国呼吸疾病医疗资源均衡化和均质化发展。

曹彬强调，中心将助力解决突发呼吸道传染病带来的重大公共卫生问题，针对重要突发呼吸道传染病加大技术、人才、设备储备，开展疾病病原谱、发生发展机制和临床特点研究，建立早期预警、应急救治、预防控制等新策略和新技术，并开发一系列关键设备，制定新发突发呼吸道传染病防治指南、标准。

国家卫生健康委员会医政医管局副局长周长强指出，国家呼吸医学中心的设置有助于统筹国家呼吸病防治，尤其能为今年秋冬季节新冠肺炎防控提供强大的呼吸学科保障。（实习记者于紫月）