世界高血压日：高血压“检而未管”后果严重 健康管理势在必行

人民网北京5月17日电 （记者乔业琼）随着我国人口老龄化加剧，作为常见的老年病之一，高血压患病率持续提高，防治形势严峻。5月17日是世界高血压日，为提高公众对高血压的认识，人民网专访北京宣武医院综合科主任李静。

当心“安静的杀手” 做好健康管理

记者：目前我国高血压患者的整体情况如何？有哪些突出问题？

李静：据《健康中国行动（2019-2030年）》和国家心血管病中心发布的《中国心血管病报告2018》显示，我国现有高血压患者约2.7亿人，18岁及以上居民高血压患病率为25.2%，并呈现上升趋势。

高血压被称为“安静的杀手”，它像一枚定时炸弹，如果控制不好，随时会威胁健康甚至生命。近年来，大家的健康意识逐步增强，定期体检已成为很多人的自觉需求。但体检后，不少人并未做好健康管理，高血压就是其中的一个明显例子。

因为不是所有高血压患者都有明显的症状，所以许多年轻人对自己的血压并不了解。即使在体检时发现血压升高，对高血压的重视度也不够。而高血压造成的危害却与症状无关，很多人直到出现心衰、脑出血、心肌梗死等严重并发症后才去治疗，最终后悔莫及。

多种高危因素叠加 更易诱发高血压

记者：高血压有何不良后果？在日常生活中，哪些不良的生活习惯会诱发高血压？

李静：血压越来越高，会造成血液流动过快，使血管壁受损，在不同部位造成不同疾病。如发生在心血管会导致冠心病，发生在大脑可能诱发中风，发生在肾脏可能出现高血压性肾病、肾功能衰竭等，严重威胁我国居民的身体健康。

不良的生活习惯是诱发高血压的重要因素，包括：

1、过度肥胖；

2、吸烟饮酒和高盐摄入；

3、久坐缺乏锻炼；

4、心理压力过大；

5、睡眠障碍；

6、有家族病史等。

如果以上因素叠加，发生高血压的风险会更高。

早期预防是关键 良好习惯受益多

记者：在日常生活中，如何预防高血压？

李静：高血压防控的关键是早期预防，从源头上遏制其对身体的损害。

首先，18岁以上人群应定期关注血压变化，至少每年测量1次血压，血压为正常高值者要及早注意，积极控制高危因素。高危人群建议经常测量血压，及时了解自己的健康状况。

其次，健康生活，规律作息。个人是高血压防控的第一责任人，正确的生活方式干预可以有效提高高血压知晓率、治疗率和控制率。建议饮食少油少盐，合理运动，戒烟限酒，保证睡眠。

最后，做好心理健康调适。尤其是上班族，工作生活压力较大，要积极调整心态，可利用碎片时间，适当放松自己，缓解压力。

良好的生活习惯受益一生。高血压多为慢性过程，很多老年人出现高血压都是源于年轻时不良生活习惯的常年累积，所以关注血压，健康生活，要从现在做起。