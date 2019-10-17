专家叮嘱：养成良好的生活习惯，预防高血压低龄化

为推进高血压防治工作，开展高血压防治健康教育和科普宣传，控制高血压危险因素，指导群众做好自我血压管理，切实提高高血压知晓率、治疗率和控制率，天津市泰达国际心血管病医院在医院门诊楼一楼举办“健康血压，中国行动—10.8全国高血压日”健康义诊活动。

对很多人来说,高血压并不陌生,且越来越多的人发现,周围的高血压群体还真不少。而在多数人的印象里，高血压只“偏爱”老年人，和年轻人没啥关系，但其实不然，近年来高血压患者呈现明显低龄化趋势。“确实现在不光是医生群体，对高血压低龄化存在很多的隐忧，政府也已经意识到这个问题。”泰达国际心血管病医院副院长李玉明说，“我们从正面去看，为什么慢病患病率会攀升？包括高血压、糖尿病，非常重要的一个原因，是不良的生活习惯，比方说吃的比较咸，这个情况到现在为止也没有太大的改善。虽然从1992年的全国膳食营养调查到现在了，最近的一次2013年的营养膳食调查，显示我们全民盐的摄入量，降低了0.5克，我们天津地区降了0.5克。但是这远不够，因为世界卫生所推荐的每天5克盐的摄入量。我们国家原来的卫生部推荐的是每天6克的摄入量。从这个道理来看，我们所有的包括我自己，都是处于一种高盐负荷，在高盐负荷下，大家都知道很容易出现高血压。吃和动之间不平衡，也会导致高血压低龄化情况加重，吃的好、吃的多，但动的少，再加上还有很多年轻人，，晚上熬夜，看剧、打游戏，到白天了又投入紧张的工作，这就造成我们患病率上升。”

在义诊过程中不少患者指出，冬季的血压要比夏季的血压数值高，面对这一情况李玉明强调，夏天的时候，由于气温高，我们外部的血管会扩张。加上天气热会出汗，这样盐分排出的会多一些，血管会有一些扩张，夏天的时候，绝大多数几乎的高血压患者，血压都会不同程度的下降。但是到天气天凉以后，他血压又会升起来，这是一种很正常的现象。因此患者在可以买一个电子血压计在家中自行测量做到心中有数。测量高血压一定要是要至少休息3分钟，很平静地坐那休息3分钟以后，再开始测量血压。第二点，一定排空膀胱，不要憋着尿来量。测量的时候，前臂一定是和心脏处在同一个水平位置，另外一个在加压充气的时候要有大概一个估计，如果平时是在130，那么患者使用的水银柱或者是血压表，要超过最高血压40毫米，也就是要达到170。然后再慢慢地放气，放气的速度不要太快，每秒钟应当是2个毫米汞柱。如果患者使用的是电子血压表的话，也是按照这个速度来慢慢放气，不要放的太快，放的太快也会影响测量的准确性。