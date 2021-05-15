中华预防医学会：正确认识“网红”减重方法，用营养科学对抗肥胖问题

新华社北京5月15日电 2021年“营养与疾病预防”全国医生营养继续教育项目日前在北京启动。与会专家呼吁，要学会识别不正确的“网红”减重方法，用营养科学对抗肥胖问题。

中国工程院院士、中华预防医学会名誉会长王陇德说，去年底发布的《中国居民营养与慢性病状况报告（2020年）》显示，我国成年居民超重或肥胖超过50%；6岁-17岁青少年、6岁以下儿童超重肥胖率分别达到19%和10.4%。

启动会上发布了《营养与疾病预防——医学减重管理手册》。中华预防医学会副会长兼秘书长梁晓峰说，肥胖是全世界面临的共同挑战，我国的超重肥胖形势严峻。如何在医学保护与指导下进行专业且安全的减重，是这本手册的主要内容。

这本手册将营养、运动、心理、管理四方面技能应用于临床及生活实践，发挥最新的学术参考作用，力求推进诊疗规范化、学术前沿化、技术创新化、路径的标准化，以便使医学减重更加科学、规范和易于实施。

手册的共同主编、北京协和医院临床营养科副主任陈伟介绍，该书将减重和并发症放在一起，让大家正确认识减重过程中可能出现的脱发、便秘、月经失调等并发症的发生机理，并提出解决方案；手册还阐述了减重中的各种误区，并正面回击了不正确的“网红”减重方法。

中国社区卫生协会会长陈博文表示，社区医生作为健康的“守门人”，需要专业实用的技术提高社区医生能力，切实让营养进入家庭，将营养改善健康状况的具体工作落到实处。