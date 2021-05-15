北京疾控：判定安徽省3例确诊病例在京密切接触者28人

新华社北京5月15日电（记者侠克）北京市疾控中心15日通报：5月13日至14日，在收到安徽省疾控中心确诊病例吕某、张某某和李某某密切接触者（以下简称密接者）协查信息后，第一时间启动应对机制，市、区两级疾控中心立即开展调查核实。经流行病学调查，已在确诊病例所乘火车同行人员、在京乘坐网约车司机，以及在皖、在辽接触人员中，判定在京有密接者28人，涉及北京市11个区。

具体为丰台区7人、西城区5人、海淀区4人、顺义区2人、房山区2人、朝阳区2人、东城区2人、通州区1人、昌平区1人、大兴区1人、密云区1人；密切接触者的密切接触者（以下简称次密接者）167人。昌平区的密接者为网约车司机，核酸检测结果为阴性。上述人员均已按要求采取管控措施，相关场所已消毒。

截至目前，24名密接者和141名次密接者，以及231件环境样本经过核酸检测均为阴性。其他样本检测工作正在进行中。