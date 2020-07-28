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604人皆阴性 大连来榕无症状感染者一批接触者核酸检测结果公布

2020年07月28日10:04 来源：人民网-福建频道

　　人民网福州7月28日电 （吕春荣）27日23时许，福州市卫生健康委员会发布了“关于大连来榕新冠病毒无症状感染者的接触者采样检测情况”的通报，详情如下：

　　7月25日22时48分，福建省人民医院网络直报1例大连市输入的新冠病毒无症状感染者迟某某。接到疫情报告后，按照省、市两级党委、政府的统一部署，在省卫健委指导下，省、市、区三级卫生健康行政部门和疾控机构连夜组织专业人员召开疫情会商会，部署开展流行病学调查，对相关人员进行采样检测 。

　　截至7月27日23时，共对1495人采样核酸检测，其中604人检测结果为阴性，其余正在检测。具体情况为：

　　1、迟某某的密切接触者25人（其中福州高新区24人、仓山区1人），检测结果均为阴性；

　　2、迟某某工作生活的建筑工地及周边居民取样297人，检测结果均为阴性；

　　3、迟某某在飞机、大巴、公交车等交通工具的一般接触者461人，其中138人检测结果均为阴性，其余正在检测；

　　4、迟某某在晋安区、台江区、鼓楼区相关场所的一般接触者712人，其中144人检测结果为阴性，其余正在检测。

　　据悉，近期，福州市卫健委还将适时公布最新摸排的迟某某接触者核酸检测结果。

(责编：许晓华、李轶群)


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