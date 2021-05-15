北京市已有257家医院实施安检

昨天上午，北京市人大常委会《北京市医院安全秩序管理规定》（以下简称《规定》）执法检查工作启动会召开。会上介绍，全市实施安检的医院有257家，其中三级医院108家，基本实现了全覆盖。自安检实施以来，全市医院已检查出包括管制刀具在内的禁限物品12万余件，较好地阻断了危险源流入医院。《规定》施行以来，市公安局共受理涉医类治安、刑事案件67起，依法处理71人，其中治安处罚64人，刑事处罚7人。

232家医院安装了一键报警装置

按照2021年监督工作计划，市人大常委会将对本市贯彻实施《规定》情况进行检查。检查重点包括市区人民政府、卫生健康部门、公安机关落实医院安全秩序管理职责等情况。检查时间安排在5月上旬至6月中旬，检查方式包括听取工作汇报、实地调研、座谈交流、随机检查、问卷调查等。7月下旬，市人大常委会会议听取和审议执法检查组关于检查《规定》实施情况的报告。《规定》自2020年7月起施行。

北京青年报记者从会上了解到，本市坚持人防、物防、技防相结合。增强人防能力方面，市卫健委指导各医院根据日均门诊量和在岗医务人员数量，在有资质的保安公司名录中，聘用保安员、安检员，配备人数基本满足需求。北京同仁医院保安员面对一起患者持刀伤害医务人员突发事件，及时果断处置，避免了事件发生。

着眼提升技防水平方面，本市为市属22家医院增配安检门和X射线安检仪等安检设备。目前，全市有232家医院安装了一键报警装置，有86家医院配备了人脸识别系统。全市实施安检的医院有257家，其中三级医院108家，基本实现了全覆盖。自安检实施以来，全市医院已检查出包括管制刀具在内的禁限物品12万余件，较好地阻断了危险源流入医院。

二级以上医院已设立警务室218家

北青报记者从启动会上了解到，自去年7月1日《规定》正式颁布实施以来，市公安局会同市卫健委对全市二级以上医院进行摸排，二级以上医院已设立警务室218家，投入专职警力513人，建设率达72.7%。市公安局正积极会同市区两级卫健委，对剩余未设立警务室的二级以上医院，逐一开展深入调研，综合各医院就诊数量、硬件条件、涉医警情等要素，采取与卫健部门合署挂牌办公、共同推进的形式，力争6月底再完成20家。

市公安局持续加大打击处理力度。始终保持对涉医违法犯罪的“零容忍”，依托“院警室”，从严从重打击各类涉医违法犯罪行为。至今，市公安局共受理涉医类治安、刑事案件67起，依法处理71人（治安处罚64人，刑事处罚7人）。月均受理案件7起、处理7人，较2019年月均受理3起，处理4人，分别增加了200%和170%。

多区加大投入提升医院安防水平

启动会上还介绍了多个区和医院在落实《规定》方面的工作情况。东城区二级及以上医院已全部完成警务室及安检入口建设，为医院安全秩序管理提供保障。各医院结合自身情况，合理规划安检入口设置，封闭部分进出通道，保证入院人员安检工作全面有序进行，基本实现了门急诊、住院等重点区域安检措施全覆盖。

《规定》实施以来，朝阳区共处置涉医突出不稳定因素和事件22起。接报后，专班高效指挥、部门联动配合，各个因素和事件均得到了稳妥处置，未形成事故和案件，未产生重大社会影响。全区24家三级医院已全部设立了警务工作室、全部安装了安检设施（手持和固定式安检仪相结合）。22家三级医院安装了一键报警装置，其中18家与属地派出所实现了联网。据初步统计，《规定》实施以来，全区二三级医院安检查出违禁物品6600余件，其中各类刀具5700余件。

丰台区32家二级及以上医院全部实现了入院安检，共配置安装手持安检仪176台，其中26家医院配置安装了固定式安检设备。通过开展安全检查发现各类管制刀具168件。

北京友谊医院两个院区共配置安检门24个，X光安检机15个，手持安检仪40个，配备50名专业安检人员，满足日常安检需求，医务人员有了安全感，极大地增强了安全系数。北京大学第三医院设立分级安检制度，自筹资金配备智能安检门8套、X光机3台、手持金属探测器50个开展安检工作，严防禁限物品进入医院。文/本报记者 李泽伟