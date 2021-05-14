张力：县域医疗机构加强协作互通 切实造福基层老百姓

5月11日，由国家卫生健康委员会医政医管局指导，人民网·人民健康主办，恒瑞医药支持的“强县域 千县行”全国片区交流会·河北站在石家庄举行。河北省唐山滦州市人民医院院长张力在会上表示，县域医疗机构要强化医院管理、学科建设、全面服务能力，不断加强与各级医院在技术管理、人才培养、学科建设等方面的协作互通，建立医疗联合体、专科联盟，实现优势互补、资源共享，造福基层百姓。

对于县级龙头医院该怎样带动基层卫生院能力提升和发展，分级诊疗如何快速推进？张力给出的答案是：摆正位置、改变脑子、找对路子。在京津冀协同发展的利好背景下，滦州市人民医院加快与上级医院协同合作的步伐，与天津泰达国际心血管病医院、天津武警后勤学院附属医院、中国武警总医院、医科院肿瘤医院等建立了长期技术协作关系，并与唐山市人民医院、唐山市工人医院等建立了医疗联合体并组建医疗集团，积极推进分级诊疗工作。

张力介绍，滦州市人民医院秉持“引进来，派出去”指导思想，将上级医院先进的管理经验、医疗技术融入到本院的医疗实践中，实现本院在学科建设、人才培养、医院管理等方面的查漏补缺，打造医院知名品牌。为让百姓少跑腿、少花钱、看好病，提升全市及周边地区居民的健康水平，滦州市人民医院通过要素整合及管理、技术输入，相继建立起医联体影像诊断中心、医共体检验中心、病理诊断中心、消毒供应中心，实现了医共体内信息互联互通，给乡镇卫生医疗机构提供了有利的技术支撑，助力乡镇卫生院发展，让基层老百姓看病更方便。

“这些年我们通过开展义诊、健康知识讲座，探索对口帮扶的新思路、新模式，推动优质医疗资源下沉，与对口帮扶卫生院结对子，深入到镇村户进行义诊讲座，切实为当地百姓带来就医方便。”张力表示，作为省级医改试点单位，通过专家义诊检查、身体健康咨询、健康知识讲座等多种形式，下沉医疗资源，让预防为主的健康理念深入人心，提高了基层群众的健康防病意识。