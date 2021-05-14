丁瑞：补足短板 发挥主观能动性提升县级医院服务能力

5月11日，由国家卫生健康委员会医政医管局指导，人民网·人民健康主办的“强县域 千县行”全国片区交流会·河北站在石家庄举行。河北卫生健康委医政医管处副处长丁瑞以《县级医院医疗服务能力政策介绍和情况通报》为主题，在介绍河北省各地区县级医院能力提升评估数据的统计分析结果的同时，要求医院管理者要对比差距，补足短板，落实主体责任，发挥主观能动性提升县级医院服务能力。

2019年9月，首批全国300家综合服务能力达标的县级医院名单发布，在首批达标名单中，河北省有21家市县医院入选。丁瑞指出，当前河北省县级医院发展还存在一些薄弱环节，也希望各位院长、书记能够根据县级医院能力提升评估数据结果的分析，结合各自医院的实际情况，制定下一步医院科室设置、医疗技术提升、信息化建设等方面的发展改进计划。

在临床路径管理方面，丁瑞表示，临床路径的落实很大程度上是依靠信息化建设的水平，医院需加大投入力度。对于科室设置、服务量和床位使用率要进一步规范细化，数据管理与上报要落到实处。床位设置要跟护理配比挂钩，并与整个县级医院能力提升评价体系相结合。对于医疗能力薄弱县，进一步强调对口帮扶，派驻专科人员、学科带头人等，提供专业指导与帮扶。

“希望通过今天的交流培训，让大家找准差距和短板。县级医院综合服务能力提升，包括医联体建设、医疗质量安全提升等，医院管理者一定要落实主体责任。”丁瑞指出，随着相关配套政策的出台，医院管理者也要充分发挥主观能动性，在医保支付方式改革、加强人才培养、落实用人自主权等方面不断探索，逐步提升县级医院服务能力。