国内要停止 心脏支架安装手术？

6月10日，一段两分多钟的动画视频和一段文字在微信群里疯转，文字介绍：“国内将逐渐停止心脏安装支架的手术，改为在临床推广，用一个打磨探头往返清除心脏血管内硬斑块的治疗方法。目前上海某医院已经开始临床应用，很快将在全国推广此种疗法。”视频文字一经传播便引来数万网友热议。

当天，家住武汉市硚口区荣华街幸乐社区71岁的王怡文致电记者求证，询问武汉何时能推广此技术。记者立即采访了中国心电学会动态心电图专业委员会常委、武汉医师协会心电学科医师分会副主任委员、武汉市第四医院心电生理科主任余意君教授。

余教授介绍，视频中说的是冠脉旋磨技术，心脏冠状动脉中出现大的严重钙化硬斑块时，先采用旋磨术，为植入支架创造条件，此方法并不能替代支架的安装。很明显，这是对该技术的误读。

有的患者血管被较大较硬的钙化斑块堵住，导致支架安装受阻，此时才会使用冠脉旋磨技术，带有超高速旋转的旋磨头将冠脉内阻塞性的钙化硬斑块碾磨成极细的微粒，而具有弹性的血管组织在高速旋转的旋磨头通过时会自然弹开，冠脉旋磨术为支架植入创造了条件。

余意君教授提醒广大市民:夏季是心血管疾病高发季，出汗较多会使身体内的水分大量流失，如果不及时补充水分，会导致体内血液黏度上升，造成血管堵塞。当出现持续胸痛难以缓解、胸闷气短等症状时，要及时去医院做心电图检查，找出问题，尽早施治。（记者余丹夏）