消夏饮料“奇名怪姓”只解一时之渴

“消消火”“励志汽水”“刺柠吉”……今夏饮料市场，这些饮料名称真称得上是“光怪陆离”。仔细考察就会发现，所谓“消消火”不过是一款乌梅汁饮料，“励志”不过是“荔枝”的谐音。商家绞尽脑汁为产品起“奇名怪姓”，就是为了让消费者“多看一眼”。

正所谓有需求才有供给。《2019中国饮品冷饮产业年度报告》显示，2019年中国饮品冷饮行业整体出现回暖迹象，健康、高端、功能性饮料成潮流，精品和品牌成为消费者首选。这从一个侧面说明了今年消夏饮料“奇名怪姓”的成功。

更让人可喜的是，今年消夏饮料“奇名怪姓”背后的生产经营思路创新。随着消费能力提高以及健康意识提升，以往传统碳酸饮料等消夏饮品已经不能适应消费者的需求，越来越多年轻消费者群体的需求开始出现多元化、个性化等倾向，寻求碳酸饮料之外更“高大上”的替代物，把越来越多的目光投向兼具健康、营养、高端、粉丝化、差异化、童趣化等特性的饮品。对此，不少饮品厂家能够与时俱进，在传统饮品基础上让相关新款饮料尽可能地具有上述特性，并通过“奇名怪姓”吸引人注意，无疑适应了这类市场需求。

但也应看到，这种为消夏饮料起“奇名怪姓”式的创新，还是相对初级和浅层的创新，比如“消消火”不过是一款乌梅汁饮料，“励志汽水”中的“励志”不过是“荔枝”的谐音。真正具有吸引力和持久旺盛生命力的消夏饮品，并不仅仅是名字好听、包装呆萌就能长久奏效的，而是需要更多真正品质和质量创新。如果这种创新不能与时俱进，消费者在满足一阵好奇心之后，也难免会“用脚投票”。

所以说，饮品生产经营者绝不能被“奇名怪姓”带来的一时繁荣遮住了眼，满足于目前的成绩而踯躅不前，还要更多地在消夏饮品质量提升上下功夫、想办法，以真正优质的饮品质量创新赢得市场。同时，市场监管部门不能把消夏饮品等创新仅看作经营者和市场的事，而是要适当适度介入，确保假冒伪劣饮品不流入市场，并通过政策扶持等举措，鼓励支持经营者创新。