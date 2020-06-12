运动甩肉 可以这样起步

俗话说得好，六月不减肥，七八九十月徒伤悲。宅了半年的肉，你有没有开始甩？

健康的减肥方式可以归纳为“运动+合理控制饮食”。长时间宅家，如何恢复运动？

如何选择恰当的运动方式？今天，北京市健康教育所的专家就手把手教你，如何正确开启运动甩肉模式。

运动 不妨从跑步开始

说起运动方式的选择，那也是有学问的。有些人花大把钱买运动装备，坚持不了几天就放弃了。有些人用力过猛，剧烈运动后腰酸腿疼，就偃旗息鼓了。 处于起步阶段的我们要选择什么样的运动方式呢？专家建议，大家运动可以从跑步开始，经济实惠又简单易行。我们根据自己的实际情况，可以快走，可以慢跑，可以走跑结合，亦可以随时停下来休息。

目前比较流行的运动方式如每天走步、慢跑和跳广场舞等，都属于有氧运动。氧气供应充足、血糖充分氧化后，不容易让人感到肌肉酸胀。

而快跑、游泳等运动方式，如果不是经常运动的人，在氧气供应不上的情况下，就会变成无氧运动。无氧运动会产生很多乳酸，乳酸一旦积聚在局部，刺激末梢神经，就会感到酸胀。

此外，运动后我们还需要放松，要拉伸肌肉。运动以后肌肉经常出现痉挛、抽筋或者疼痛，就是因为运动前没有好好放松。所以一定要重视运动前进行热身活动，运动后进行拉伸。每次拉伸维持15～30秒，重复两三次。

年轻人 傍晚运动最相宜

不少人运动经常坚持不下来。一是嫌累，二是不知道如何着手。

第一步如何开始？ 答案就是循序渐进。北京健康教育所的专家表示，不管你走多远、走多慢，坚持上几个月，距离会越来越长，运动时间也会越来越长，逐步增加运动量。

早、晚哪个时间段运动更好？ 如果不是选择剧烈运动的话，早晨、晚上都没关系。如果是二三十岁的年轻人，晚上运动会比较好。因为年轻人早晨运动的时候一般不会慢慢热身，而是一开始就跑得很快，这样对身体是不利的。如果一大早就起床，运动后会很累，再加上一整天的工作，就会更累。此外，经过一整天的活动，我们整个神经系统的应激性都亢奋起来了。晚上运动，从静息状态到运动状态的适应过程很短，而且运动完回家洗漱以后，能睡一个好觉，第二天早晨起来工作非常有精神。所以建议年轻人在傍晚运动。

运动频度是多少？ 每周4～5次，每次最好保持在30分钟以上。这是因为，刚开始运动时，我们身体消耗的能量其来源并不是脂肪而是糖类。在运动30分钟以后，随着糖类的“消耗殆尽”，身体再提供能量，就需要脂肪“上场了”。脂肪开始分解，才能达到减肥的目的。

越喝越口渴？水没补对

运动后的补水可是很有讲究的，补水方法不对，甚至可能有性命之忧。专家介绍，我们的身体在运动出汗的同时，体内的水和盐分会同时流失。尤其是三伏天，运动后大量出汗，身体会出现既缺盐也缺水的情况。这时很多人就会感到口渴，大量饮水，这会造成什么后果呢？体内盐很少，水很多，从而出现低渗性脱水。

低渗性脱水症状就是大量地出汗，越喝矿泉水越渴。这时候我们就不应当单纯地补水，还要补点盐分。单纯的补水，严重的情况下还会导致意识丧失，甚至猝死。

总的来说，运动的原则就是走、跑结合，重复进行，至于跑多长时间、跑多快、走多快，可以根据个人不同情况，制订计划，慢慢达成30分钟的慢跑目标。

文/本报记者 李洁