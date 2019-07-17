喝功能饮料会诱发猝死？

累了，困了，来一罐。熬夜加班的夜晚，长途开车的路上，你是否也是靠着功能饮料来续命。然而你要注意了，最近网上有文章称，功能饮料在国外已经禁止，并且导致多人猝死。真的这么可怕吗？东南大学附属中大医院专家指出，对咖啡因敏感，特别是有心脏病的人群建议少喝含咖啡因的饮料。

对咖啡因敏感的人，心脏受牵连

据报道称，美国发生的几起饮用功能饮料猝死的案例中，死亡原因几乎都是咖啡因中毒导致心律失常。咖啡因真的“有毒”吗？

中大医院临床营养科夏朋滨主管营养师介绍说，对于一般人来说，喝功能饮料可以起到提神醒脑等作用，喝一小罐，不会有问题。但是对于咖啡因比较敏感的人，喝功能饮料会引起血压升高，往往会感觉心慌、头晕，甚至恶心，导致心脏的不舒服，出现心悸、心律失常等一系列的不适反应。

中大医院心血管内科副主任陈立娟主任医师介绍说，国外的功能饮料都是大包装的，一罐可能500毫升以上，两罐就是1000毫升以上，一次性摄入大量的高咖啡因，会对心脏血管内细胞功能产生影响，诱发猝死等突发事件。根据国外研究表明，长期一天喝超过四杯以上咖啡的话，会增加21%的猝死风险。

喝多了小心“钾”中毒

根据国际运动营养学会对能量饮料的定义：能量饮料是指成分除了水、碳水化合物（如葡萄糖、蔗糖、麦芽糊精等）、维生素、矿物质等一般营养素以外，还包括其他特殊物质的一种饮料。而这些特殊物质，常见的有咖啡因、牛磺酸、钾等。夏朋滨介绍，除了因摄入过量咖啡因诱发猝死外，如果摄入过量钾，也会对身体造成危害。特别是本身就有慢性肾病引发高钾血症的患者，如果在不知情的情况下，再摄入过量功能饮料钾严重“超标”，血液中钾含量超过5.5毫摩尔每升，也可能有猝死风险。

运动饮料还能不能喝？

对于健身达人，运动饮料更是少不了的陪伴，喝运动饮料也会有隐患吗？

夏朋滨指出，运动饮料中的碳水化合物能在锻炼时维持人体血糖水平，碳水化合物和钠也会加快人体对水分的吸收。在运动前后或者运动中，通过饮用运动饮料可以补充电解质、维生素和糖。但是运动饮料中也含有甜味剂等添加剂，长期大量饮用，会影响胰岛素水平，对身体健康造成影响。因此，对于一般健身者，富含矿物质的矿泉水就够了。

对于不适合摄入咖啡因的人群，最好不要饮用功能饮料。如处于哺乳期、怀孕期以及更年期的妇女、处在发育阶段的青少年、炎症性肠病患者等，建议应尽量少喝或者不喝咖啡。另外，慢性肾病的患者也要注意。