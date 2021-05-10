广安门中医院内分泌科连凤梅：糖尿病高发原因有四个 二类人群高危

糖尿病高发原因何在？如何控制血糖？近日，广安门中医院内分泌科主任医师连凤梅在做客人民日报旗下新媒体“人民好医生”客户端名医直播访谈时表示，中国2型糖尿病防治指南归纳高发原因有4个，即饮食结构改变、老龄化问题、体重管理不达标和基因方面的原因。日常控制血糖一定要注意平衡膳食和运动，还可联合中药来防治。

糖尿病高发 原因有四个

连凤梅表示，中国2型糖尿病防治指南归纳糖尿病高发原因：一是饮食结构改变，随着经济快速发展，人们的饮食也越来越精细，从而导致糖尿病人的增加。二是老龄化问题，因为生活和医疗条件的改善，国人平均寿命得到延长，但人体功能却是随着年龄的增加逐步衰退，胰岛功能的减退就让糖尿病发病率越来越高。三是体重管理不达标，现在超重、肥胖人群越来越多，而超重和肥胖是糖尿病的高危因素。四是基因原因，中国人是糖尿病尤其是2型糖尿病易感人群。

针对年轻人糖尿病高发问题，连凤梅认为，随着社会节奏加快，年轻人工作生活压力大，没有规律的饮食作息，久坐不动，饥饱不一等都会引发糖尿病。为此，她建议，努力工作的同时，应该每隔一个小时起来活动十分钟；按时吃饭，且要做到健康饮食，尽量少吃垃圾食品，多吃青菜，鸡肉、鱼肉、鸭肉等。

并发症很隐匿 血糖控制要抓紧

连凤梅在访谈中强调，患者如果血糖控制不好，会引起一系列的并发症，急性并发症会引发生命危险。

她介绍，血糖高会损伤全身从上到下的所有器官和组织。比如视网膜病变。视网膜病变在早期没有任何感觉，但随着病情发展可能引起失明。其次是引发脑血管疾病，如心梗、脑梗等，更可怕的是这些症状具有隐匿性。糖尿病引起的冠心病心梗，刚开始没有任何感觉。还有糖尿病引起的肾病，尤其是糖肾早期，如果不检查不体检，很难发现，平时也没有不舒服症状出现，严重者有可能会发展到透析换肾阶段。

血糖高还会引起抑郁、焦虑等精神方面的问题。连凤梅介绍，现在对糖尿病和肿瘤的相关性研究中发现，高血糖引发肿瘤的发病率要高于普通患者。

二类人群高危 注意膳食平衡和运动

糖尿病并发症这么可怕，哪些人属于高危人群呢？

连凤梅认为，一是有家族病史的人群，因为糖尿病基因会遗传。二是平时有不良生活习惯的人，比如久坐，应酬多，喜欢甜食，喜欢暴饮暴食高糖食物或饮料等。

“如果你有这些不良生活习惯，或有家族基因，你肯定是高危人群，一定要注意。“连凤梅提醒大家，预防糖尿病在基因上没办法改变，但可以改变生活方式。不要将高糖饮料当水喝，运动量也要有保证，建议平路运动，走台阶易伤膝盖。

血糖指标因人而定 没有统一标杆

防治糖尿病，血糖指标必须控制在健康范围内。对此，连凤梅表示，对不同人群血糖控制目标不一，不能一刀切。

“20、30多岁的年轻糖尿病人群，血糖控制在6毫摩尔/升以下，这样能让并发症尽可能的推迟发生或不发生。”连凤梅说，70岁以上人群，空腹血糖控制在7毫摩尔/升，年龄更大一点的空腹控制在7-8毫摩尔/升之间，餐后小于10毫摩尔/升就可以。对一些长期耐受高血糖影响的人群，空腹控制在11毫摩尔/升反而会比较舒服。

血糖控制不好 中药可以帮忙

现在有一些糖尿病患者认为，控制血糖需要节食，需要忌口。对此，连凤梅表示，这是一个误区。

她提出，过度控制饮食，易发生低血糖，从而会损伤人体血管和重要器官，糖尿病最忌讳低血糖。因此，糖尿病患者应该合理膳食。

日常生活中，人们都通过服用西药来控制血糖，有时会出现口干、口渴、便秘、乏力等症状。连凤梅认为，当出现这种症状的时候可以加一些中药，对血糖达标有益，还可以预防一些并发症的发生。