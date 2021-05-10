一季度婴幼儿奶粉进口量创十年最大降幅

海关日前公布一季度婴幼儿奶粉进口量消费数据显示：2021年1~3月份，国内进口6.1万吨婴幼儿奶粉，较去年同期下降17.6%。据悉，此次降幅创下近十年最大幅度。

一季度，我国共进口婴幼儿配方奶粉6.1万吨，同比减少17.6%，进口额10.06亿美元，同比减少8%，均价16505美元/吨，同比增加11.6%，主要来自：欧盟占66.7%、新西兰占25.5%、澳大利亚占2.6%。

从进口的主要品类来看，大包粉、乳清、奶酪、蛋白类产品以及包装牛奶、稀奶油进口量均大幅增长，仅有婴幼儿配方奶粉、奶油及酸奶出现不同幅度下降。

数据显示，中国3月共进口婴幼儿奶粉2.3万吨，同比减少18.8%，进口额3.76亿美元，同比下降8.7%，平均价格为16360美元/吨，同比上涨12.4%。

有行业观察人士分析认为，近年来国产奶粉的安全性、配方以及工艺水平都大幅提高，再加上品牌给予终端支持力度较大，促使门店也更愿意推销国产奶粉。（涂端玉）