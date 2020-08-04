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上半年天津口岸啤酒进口增长显著 德国啤酒约占六成

2020年08月04日08:21 来源：中国新闻网

记者3日从天津海关获悉，今年上半年天津口岸累计进口啤酒4332.4万升，同比增长10.6%。尤其是6月份，进口啤酒1273万升，同比激增58.2%。

随着消费升级，被誉为消费量世界第一的中国啤酒市场，近年来需求逐渐转向中高档价位及进口啤酒，呈现多样化趋势。据天津海关统计，天津口岸进口啤酒主要来自德国、比利时、英国、法国和墨西哥等国家，主要有白啤、黑啤、果味啤酒等品类，其中德国啤酒约占上半年进口总量的60%。

啤酒进口量受季节、节日等因素影响较大。目前正值夏季，季节性因素导致啤酒消费量上升。更加重要的是，当前中国国内疫情得到了有效控制，消费需求逐步释放，餐饮行业复苏、人们的聚会增加，啤酒消费量也随之增加，进口商看好啤酒消费前景，也增加了进口量。

海关人员称，进口啤酒的口感独特、价格也很亲民，越来越多的中国民众开始尝试并接受进口啤酒，这也是近期进口量增长的重要原因。

为了保障公众“舌尖上的安全”，天津海关筑牢口岸检验检疫防线，全流程做好单据审核、货物查验、样品检测等各环节工作，全力保障进口啤酒安全。天津海关工作人员提醒，进口啤酒应当符合中国食品安全国家标准，消费者在选购进口啤酒时一定要认真核对中文标签的名称、原料、酒精度、保质期等内容。(记者 张道正)

(责编：许心怡、崔元苑)


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