迈瑞医疗李西廷：积极承担社会责任的企业才最具竞争力

打开上海交通大学门户网站的“交大电子地图”，一项特殊的位置指引信息——校园AED（自动体外除颤器）分布图极为显眼。在分布图上不仅能快速、准确地找到校区内的AED设备，还会在点击相应设备时展示使用说明。

据介绍，上海交通大学在接受迈瑞医疗捐赠的120台AED设备后，由该校红十字会参照国际标准，结合校园实际，按照心源性疾病高发区域（体育场馆）400米获取、人流密集区域4分钟获取、校园其他区域10分钟获取的原则进行布点，不仅实现了每千人可配备1台AED，更为校区内的学生和教职员工提供了无形的保障。

深圳机场AED。受访者供图

此次捐赠只是迈瑞医疗近年来回馈社会的公益行动之一。据不完全统计，截至2020年，该集团已向红十字会、学校、景区、机场、火车站等单位累计捐赠AED和训练设备约2000余台，并通过各类合作与活动持续为全民进行急救宣传和培训。

迈瑞医疗董事长李西廷。受访者供图

“我们理应担负起维护生命健康的职责与使命。”谈到开展捐赠活动的初衷，迈瑞医疗董事长李西廷说，“中国是一个有情怀的国家，中国人自古以来就具有家国情怀。承担起社会责任，也是一个企业应有的情怀。在有能力的前提下，做公益是理所当然的事情。”

正如李西廷所言，从成立至今的30年中，迈瑞医疗以“普及高端科技，让更多人分享优质生命关怀”为宗旨，以各种方式积极履行企业社会责任。

助力健康扶贫、教育扶贫。自2016年9月深圳市与广西百色、河池两市建立对口帮扶关系后，2020年，迈瑞医疗根据当地医疗机构上报的需求情况，捐赠了总价值达1.07亿元的医疗设备。

历年来，该集团的便携式超声设备不仅随多支专家团队为西藏儿童进行先天性心脏病筛查；在甘肃、青海、宁夏等地，还与当地卫生部门合作，开办超声系统使用学习班，提高基层医生超声诊断技术；在2020年底，更向甘肃省、贵州省黔西南州的卫生健康系统分别捐赠了价值7607.04万元和3438.50万元的医疗设备，帮助当地改善医疗卫生条件，提升医疗卫生服务水平。

此外，李西廷个人也热心公益，长期关注教育和相对贫困地区，近三十年来，在多地捐建希望小学、图书馆，设立教育基金和奖学金，捐赠扶贫资金，积极为我国教育发展和扶贫事业持续贡献力量。

为抗疫救灾屡施援手。迈瑞医疗不仅在印度洋海啸、汶川地震、玉树、雅安大地震等灾害发生时，第一时间捐赠新型医疗设备和救灾资金，与受灾民众共度时艰；在SARS、新冠肺炎等重大流行疾病面前，更是“负重前行”以专业特长贡献自身力量。

尤其在此次抗击新冠肺炎疫情的过程中，迈瑞医疗第一时间组织了100多人的精英团队，奔赴到疫情一线，为雷神山和火神山医院同步交付急需的医疗设备3000余台，进行安装并开展紧急培训，确保设备及时投入使用，不遗余力地为“最美逆行者”保驾护航。之后又陆续为武汉、北京等地的多家定点救治医疗机构提供设备支持与保障服务，从供应链到生产加班，从售后服务到培训，在最短时间内组织生产系统恢复正常，及时保证了一线急诊病房、重症病房仪器设备的需要。

截至2020年底，在全球抗击疫情的关键时刻，累计向全球交付超过50万台医疗设备，为抗疫做出了应有的贡献。

“企业做公益不限于捐赠金钱，也可以通过其他方式。但最重要的是把企业战略融入到国家战略中，在自己擅长的领域做到极致。对于医疗企业来说，最大的社会责任就是做好产品。”李西廷说。

在提升我国医疗科研人员学术水平方面，除不断与国内顶尖医疗机构开展合作外，迈瑞医疗还与美国梅奥诊所、约翰·霍普金斯医院等国际知名医疗机构共同搭建全球学术交流平台，积极协助中外医院临床专家往来，交流前沿理念与科研成果。

此外，在专注创新发展的同时，迈瑞医疗还致力于在全球普及医疗技术。与东南亚、东欧、非洲和南美洲等地的医疗协会和医疗机构合作，提供便携易用的医疗设备，并为医疗资源匮乏地区的医生培训设备使用方法。目前，已在肯尼亚、苏丹、津巴布韦、尼日利亚、印度、巴西等多个国家开展医疗援助活动。据了解，迈瑞未来将继续与全球慈善公益机构携手，共同推动医疗科技的传播普及。

在被问及企业应如何践行社会责任时，李西廷表示，企业在发展时得到国家政策和社会环境的支持，发展起来后应该不忘初心，只有积极承担社会责任的企业，才是最具竞争力和生命力的。“企业是社会的一份子，当紧急情况出现时，企业有着义不容辞的责任来帮助大家共渡难关。国家的困难就是我们的困难，人民需要我们，我们就必须挺身而出。”